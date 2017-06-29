Emlak sektörü umut dolu

Gayrimenkul sektörünün yılbaşından bu yana gösterdiği performansı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Köksal Ünal, konut satışlarında yılın ilk beş ayında kaydedilen yüzde 6’nın üzerindeki artışın sektörün motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı. Ünal, “Bölgesinde doğru fiyatla ürünü pazarlayan firmaların elinde daire kalmaz. Dediğim gibi hadiselere bir bütün olarak baktığımızda eğer dolar ve euroda çok farklı bir durum oluşmazsa, yurt dışından gelen bir mali sıkıntıyla karşılaşmazsak, normal şartlar altında bizim önümüzdeki yıllarda konut satışında tavan yapmamız lazım” diye konuştu.

"KDV reformu önemli"

KDV reformunun içinde neler olacağının da sektör için büyük önem taşıdığını belirten Ünal, bir kerelik gayrimenkul kazanç değer artış affı getirilmesi, tapu harçlarının yüzde 2’ye indirilmesi ve KDV oranının düşürülmesinin piyasayı canlandıracağını belirtti. Ünal, “Mesela dairenin küçüklüğüne büyüklüğüne bakılmaksızın yüzde 18 yerine yüzde 8 vergi olsa, arsa satışlarında KDV’yi yüzde 1 ila 8 arasında kademeli yapsalar, piyasada müthiş bir döngü olur. Fakat bu tek başına çözüm değil. Gayrimenkullerin değer artışı kazanç affının gelmesi lazım. İnsanların önce gayrimenkullerini tam değere ulaştırması gerekiyor. Bu arada tapu harçlarının geriye gelmesi lazım. Mesela tapu harcı konutta yüzde 3, fakat arsada indirmediler. Bu yapılsa insanlar gayrimenkullerinin değerini yükseltmek için tapu harcını ödeyecek zaten. Bir de bunun üstüne KDV de düzenli hale getirilirse büyük bir artış olur. İnsanların gayrimenkullerini tam bedelli yapmaları için bir sefere mahsus gayrimenkul kazanç değer artış affı getirilmesi, tapu harçlarının yüzde 2’ye indirilmesi ve gayrimenkullerin satışlarında da KDV’nin düşürülmesi piyasanın ivmelenmesini sağlar” dedi.