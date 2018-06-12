Alınacak güvenlik tedbirleri Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren’in imzası ile gönderildi. Yapılan yazılı açıklamada, il emniyet müdürlüklerinden alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları ve plajlar gibi bayram tatili süresince halkın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip uygulamalarının artırılmasının istendiği belirtildi. Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontrollerin artırılması ve şüpheli şahıslara yönelik uygulamaların yapılması gerektiği kaydedilerek, muhtemel olayların önlenmesi, vatandaşların huzurunu bozan davranışların men edilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bayram tatili süresince kontrol edilmesi ekiplerden istendiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacak olmaları ve iş yerlerinin de uzun süre kapalı olacağından, evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek hırsızlık şüphelilerine karşı uygulamaların yapılması, mezarlıklar bayram tatili süresince yoğun olarak ziyaret edileceğinden gerekli güvenlik önlemleri alınarak giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulması, halkımızın ihbar, istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyet gösterilerek toplumun desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ihbarlara daha hızlı intikal edilmesi, çocuklar ile ilgili kayıp müracaatı veya kayıp bilgisi alınması durumunda gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, personelimizin kılık ve kıyafetleri ile araçların temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmesi, polis-halk ilişkilerine özen gösterilmesi istendi."