Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 07.00-15.00 saatleri arasında çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması düzenlendi. Eş zamanlı olarak 81 ilde dördüncüsü gerçekleştirilen uygulamaya 3 bin 59 ekip ile 12 bin 617 personel katıldı. Uygulama neticesinde 42 bin 624 kişi kontrol edilerek, arandığı tespit edilen 41 kişi yakalandı ve 91 kişi hakkında adli/idari işlem uygulandı. 8 bin 839 okul servis aracı kontrol edilirken, 367’sine cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen 9 bin 670 iş yerinden 113’ü hakkında ise idari işlem yapıldı. Denetimlerde 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici/delici alet, 5 gram eroin, 150 gram esrar ve 4 bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi.