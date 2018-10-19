Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya başkanlığında Koordinasyon Toplantısı

Uzunkaya, “Taksicilere yönelik yaptığımız uygulamalarda 5 bin aracın denetlenmesini gerçekleştirdik. UBER ile alakalıda düzenlemeler getirdik” dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısı'na, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı. İl Emniyet Müdürlerinin video konferans yöntemiyle dahil olduğu toplantıda Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, karayolu trafik tedbirlerini değerlendirerek emniyet kemeri, aşırı hız, araç kullanırken telefon ile konuşma, şerit ihlali, ağır ve büyük araçların orta şeridi ve sol şeridi kullanması sonucu kazalara sebebiyet verilmesi gibi önemli trafik ihlalleri ile ilgili cezaların kademeli olarak arttırılacağına ve yaya ağırlıklı bir trafik sistemi anlayışının geliştirileceğine vurgu yaptı.

Toplantıda dün gerçekleştirilen ‘Taksi Uygulamasına' değinen Uzunkaya “ Taksicilere yönelik yaptığımız bu uygulamalarda 5 bin aracın denetlenmesini gerçekleştirdik. Kısa mesafede ve hava şartlarına bağlı olarak yolcu almama, turistleri gereksiz dolaştırarak fazla ücret alma gibi vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda sivil görevlilerimizce bu uygulamayı gerçekleştirdik ve bundan sonra da bu tarz uygulamalara devam edeceğiz. Korsan taşımacılık ve İstanbul'da ağırlıklı olarak kullanılan UBER ile alakalı da düzenlemeler getirdik” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne alınacak aday polis memurları için giriş yaşı ve güvenlik korucularının emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda; PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle yapılan mücadele gündeme alındı ve fuhuş, yasa dışı bahis, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili yeni dönemde alınacak tedbirler görüşüldü.

Personelin teçhizat kullanımına yönelik sorumluluklarına da değinen Uzunkaya, toplantının sonunda ülkemizde özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.