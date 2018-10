Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik kazalarının bilançosunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Her sene ortalama 7 bin civarında insanın trafik kazalarında hayatını kaybetmesi ve 300 bini aşkın insanın yaralanıp sakat kalmasının problemin ne denli büyük bir ülke sorunu olduğunu ifade etmekte fayda var. Ayrıca ekonomik bir boyutu da var, her yıl 40 milyarı aşkın bir milli servet kaybının olduğu da bir gerçek" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla "Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" isimli trafik güvenliği kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında etkinliğin başrol oyuncuları çocuklardı. Seyahatleri müddetince trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyararak, kendine verilen görev kartlarındaki görevleri tamamlayan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabında oluşturulan #kirmiziduduk etiketiyle fotoğrafını paylaşan ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet ödülü verildi. Kampanyaya toplamda 227 fotoğraf katılımı oldu. Tüm Türkiye genelinde düzenlenen kampanyada 21 ilden en çok beğeni alan 100 fotoğraf seçildi.

Başkent Ankara'da da 14 çocuk bisiklet almaya hak kazandı. Ödül töreni Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Uzunkaya, sözlerine bugün sabah saatlerinde Batman-Mardin kırsalında devriye görevi yapan jandarma aracına karşı düzenlenen hain saldırı sonucu hayatlarını kaybeden 7 jandarma personeline Allah'tan rahmet, iki yaralı personele de şifa dileyerek başladı.

"Her yıl 40 milyarı aşkın bir milli servet kaybı var"

Trafik sorununun ülkenin değişmez kangren sorunlarından birisi olduğunu dile getiren Uzunkaya, şehit haberleri ile nasıl üzüntü duyuluyorsa, her gün ortalama 15 civarında vatandaşın ölümünü kanıksayan bir toplum çelişkisinin yaşanıldığını söyledi. Her sene ortalama 7 bin civarında insanın trafik kazalarında hayatını kaybetmesi ve 300 bini aşkın insanın yaralanıp sakat kalmasının problemin ne denli büyük bir ülke sorunu olduğunu aktaran Uzunkaya, durumun ekonomik bir boyunun da olduğunu belirterek, "Her yıl 40 milyarı aşkın bir milli servet kaybının olduğu da bir gerçek. Böyle bir yıkım tablosunun kabul edilemezliği çerçevesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlıkların, Emniyet Genel Müdürlüğünün, Jandarma Genel Komutanlığının ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle entegre, duyarlı ve bu soruna çözüm üretme arayışları sürekli olarak devam ettiriliyor" dedi.

"4 milyon çocuğumuzla iletişim kurduk"

Düzenlenen kampanya ile dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten Uzunkaya, "Burada çocuklarımız aracılığıyla sorunların öne çıkarılması ve büyükler olarak çocuklara örnek olması gereken bizlerin, yeterli örnek olamadığımız görevimizi hakkıyla yerine getiremediğimizi kabul etmek amacıyla, teslim etmek amacıyla çocuklarımızı üzerinden ebeveynlerine ailelerine uyarıcı, sözünü dinletici ve etkili bir kampanya yürütülsün arzu ettik. Kampanya çerçevesinde de Türkiye genelinde 150 bin adet kırmızı düdük, 150 bin adet tshirt, broşürler, kamu spotları ve etkili sloganlarla geniş bir kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Oldukça karşılık bulan bir kampanya oldu. Yine 7 Eylül itibariyle de bu kampanyanın devamında bir başka etkinliğimizi tamamlayıcı unsur olması itibariyle hayata geçirmek istedik. 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' dedik. İkinci bir kampanya başlatmış olduk. Çocuklarımız hatalara özellikle telefon kullanımına, kemer takılmasına, hız ihlallerine dikkat çekmek üzere artık fahri trafik polisi müfettişi konumunda görevi ifa edecekler. Yıl içerisinde Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 4 milyon civarında çocuğumuzla birebir iletişim kurmak suretiyle onları da trafikle ilgili duyarlı hale getirmeye çalıştık. Daha az insanımızın hayatını kaybedeceği, hatta trafik kazalarındaki ölümlerin kadercilik anlayışından çıkarılarak insanların bu konuda üzerlerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirme, kurallara uyma noktasında hassasiyetlerini arttıracakları, insanların sevgi ve saygıyla seyrüsefer edecekleri bir trafik ortamının oluşması dileğiyle kampanyamızı ve devamındaki faaliyetlerin hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Ödül kazanan Tuana Balcı, kampanyaya yaz tatilinde Rize'ye giderken katıldığını anlatarak, yolculuk esnasında babasının telefonunun çaldığını ve kendisinin kırmızı düdük çalarak uyardığını, böylelikle babasının telefona bakmadığını söyledi. Balcı, "Mola yaptık, yola çıkarken babam emniyet kemerini takmayı unuttu. Kırmızı düdüğümle onu uyardım. Bir ara hız yapmak istedi yine uyardım ve tüm uyarılarıma uydu. Yarışmayı güzel bir amaçla kazanmak güzel bir duygu" dedi. Balcı, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini de ekledi.

Konuşmanın ardından Uzunkaya, çocuklara bisikletlerini takdim etti. Bisikletlerine binen çocuklar kırmızı düdüklerini de çalmayı ihmal etmedi.