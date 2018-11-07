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Emniyet Teşkilatı Anıtkabir'de

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.


Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve beraberindeki emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, merkez teşkilatı personeli, Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli, Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri ile Polis Özel Harekat ekiplerinden oluşan heyet, Aslanlı yol'dan Anıtkabir'e geldi. Uzunkaya, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Uzunkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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