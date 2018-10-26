Emniyet'ten 'start-stop' cezası ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında çıkan 'start-stop' özelliğinden dolayı bir araca ceza kesildiği haberlerini yalanlayarak, bahsi geçen aracın “start-stop” özelliğinin olmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “29.09.2018 günü Muğla ili Bodrum ilçesinde kavşakta aracının motorunu durdurarak bırakıp giden araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 57/1-E maddesindeki 'Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya aracın motorunu durdurmak' hükmünde belirtilen ihlalden dolayı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği, bu durumun yaklaşık 1 ay sonra Ankara ili Pursaklar ilçesinde olmuş gibi aracın start-stop özelliğinden kaynaklı duraklaması sebebiyle ceza yazıldığı şeklinde basına yansıtıldığı tespit edilmiştir” denildi.

“Araçta start-stop özelliği yok”

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Trafik denetimlerinde 'start-stop' özellikli araçlara bu özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmemektedir. Trafik denetimleri ve kuralları kapsamında böyle bir uygulama bulunmadığı gibi habere konu araç 2010 model olduğundan teknik bilgileri kapsamında 'start-stop' özelliği de olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını ve buna bağlı can kayıplarını azaltmak noktasında yapılan mücadeleye olumsuz etki edecek, vatandaşlarımızın devlete ve kurumlara güvenini sarsacak bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.”