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03 Haziran 2018 15:04

Emniyetten ülke genelinde “kumar ve tombala-2” uygulaması

Ülke genelinde düzenlenen kumar ve tombala uygulaması sonucunda 175 iş yeri, kooperatif ve derneğe 103 bin 111 lira para cezası kesilirken, 36 işletme kapatıldı.

Emniyetten ülke genelinde “kumar ve tombala-2” uygulaması

03 Haziran 2018 15:04


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla “kumar ve tombala uygulaması-2” gerçekleştirildi.


Uygulamada, 2 bin 606 ekipte görevli 8 bin 74 personel görev aldı. Çalışmalarda 6 bin 443 iş yeri, kooperatif ve dernek denetlendi. İdari işlem uygulanan 175 iş yeri, kooperatif ve derneğe 103 bin 111 lira para cezası kesildi, 36 işletme kapatıldı.


Sorgulamalarda 239 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 159’unun arandığı belirtildi. Ayrıca haklarında idari işlem yapılan bin 282 kişiye 346 bin 297 lira para cezası kesildi. Denetimlerde 46 tombala makinesi, 14 adet sigaramatik, 3 adet kumar makinesi, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 14 bin 62 lira para ile çok sayıda kumar oynamakta kullanılan oyun kağıdı, pul ve fiş ele geçirildi.


Uygulamada, personelin temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeterek görev yaptığı ve yapmaya devam edeceği belirtildi.




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