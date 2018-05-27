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27 Mayıs 2018 13:07

Emniyetten ülke genelinde “kumar ve tombala” uygulaması

Ülke genelinde düzenlenen kumar ve tombala uygulaması sonucunda 236 iş yeri, kooperatif ve derneğe 132 bin 454 lira para cezası kesilirken, 44 işletme kapatıldı.

Emniyetten ülke genelinde “kumar ve tombala” uygulaması

27 Mayıs 2018 13:07


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla “kumar ve tombala uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 705 ekipte görevli 7 bin 466 personel görev aldı. Çalışmalarda 7 bin 186 iş yeri, kooperatif ve dernek denetlendi. İdari işlem uygulanan 236 iş yeri, kooperatif ve derneğe 132 bin 454 lira para cezası kesildi, 44 işletme kapatıldı.


Sorgulamalarda 227 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 159’unun arandığı belirtildi. Ayrıca haklarında idari işlem yapılan bin 882 kişiye 433 bin 24 lira para cezası kesildi. Denetimlerde 61 tombala makinesi, 8 kumar makinesi, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 39 bin 358 lira para ile çok sayıda kumar oynamakta kullanılan oyun kağıdı, pul ve fiş ele geçirildi.


Uygulamada personelin temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeterek görev yaptığı belirtildi.




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