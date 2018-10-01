Emzirme Haftası etkinliği

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde ''Emzirme Haftası'' etkinlikleri düzenlendi. Hastane başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, '''Yeni doğan bir bebeğin sağlıklı gelişimi için anne sütü tek başına yeterlidir'' dedi.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde ''Emzirme Haftası'' etkinlikleri düzenlendi. Katlımın yoğun olduğu programda Temas Derneği Başkanı Melek Kılıç ve Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün emzirmenin önemini vurgulayarak annelere bebeklerini emzirmeleri hususunda tavsiyelerde bulundular.

''Yeni doğan bir bebeğin sağlıklı gelişimi için anne sütü tek başına yeterlidir''

Başhekim Prof. Dr. Üstün 1992 yılından bugüne bebek dostu hastane olduklarının altını çizerek annelere her zaman destek vermeye hazır ve gönüllü olduklarını vurguladı. Üstün, ''Yeni doğan bir bebeğin sağlıklı gelişimi için anne sütü tek başına yeterlidir. İlk 6 ay başka hiçbir gıda gerek kalmadan bebekler anne sütüyle beslenmelidir. Her annenin sütü bebeğine özeldir. Yeri doldurulamaz bu besinin hem bebeğe hem de anneye sağladığı faydalar saymakla bitmez'' ifadelerini kullandı.

Altındağlı kadınlara hastane profesyonel ekibi tarafından uygulamalı eğitimde anne sütünün yapısına değinilerek anne sütünün hem bebek hem de anne için fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan şifa kaynağı olduğu katılımcılara anlatıldı.