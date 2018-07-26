En büyük AVM’ler Tahir Çelik’e emanet

Tahir Çelik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 8 yılı Alman ECE tarafından yönetilen ANKAmall ve son 4 yılı Nata Vega olmak üzere sektörde edindiği tecrübeler ile bu yola çıktıklarını, sektör için aranan kan olacaklarını dile getirerek son görev yeri olan Nata Vega’da günlük 100 bin ziyaretçi sayısına ulaştıklarını ve yüzde 100 kiralama başarısı ile gerçekleşmesi güç bir hayali hayata geçirdiklerini söyledi. Kendisini şanslı olarak nitelendiren Çelik, ‘’Görev yapmış olduğum sürede ülkemizin en büyük ve güzide firmalarından Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık ve Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık’ın vermiş olduğu fevkalede destek, imkan ve fırsatlar için kendilerine çok teşekkür ederim’’ dedi.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık şirketi sektörün en iyi hizmet sağlayıcısı olma vizyonuyla, ulusal ve uluslararası arenada gayrimenkul yönetim kiralama ve danışmanlık alanlarında sayısız deneyime sahip, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi ve ticari alanlarının kiralama ve yönetim işini üstlenmiş güçlü ve başarılı bir ekip tarafından kurulmuştur. GLA, geçmiş tecrübelerini yeni müşterilere aktarmak, sektörde fark oluşturmak, tüm iş ortaklarına en fazla faydayı sağlamak, farklı iş kollarındaki yönetim hizmetlerini entegre olarak sunmak, değişim trendlerini yönetmek, verimli, rekabetçi ve karlı hizmet sunarak hep bir adım önde olmayı amaç edinmiştir.”

Tahir Çelik, kiralama ve yönetim alanında bütün hizmetleri entegre olarak verme sloganıyla yola çıkan GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama Ve Danışmanlık şirketinin aynı alanda hizmet veren klasik kiralama ve yönetim firmalarından farklı olarak bütün entegre hizmetleri bir araya getirmekte ve bu haliyle rakipleri içerisinde alışveriş merkezinden konutların ticari alan kiralama ve yönetimine kadar en fazla portföy seçeceğine sahip firma olarak sıra dışı bir kiralama ve yönetim deneyimi sunmak olduğunu bildirdi.

1 milyar 500 milyon Liralık yatırım maliyetine sahip olan Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall Factory’nin kiralama ve yönetimi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık şirketinin tarafından yapılacağını bildiren Çelik, “ Anadolu’nun merkezi Kayseri’de 1 Nisan 2019 tarihinde açılacak olan Kumsmall Factory içerisinde AVM, iş merkezi, otel ve eğlence merkezi gibi birçok seçenek bulunacak ve dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek. KUMSmall Factory 1 milyon 500 bin metrekare açık, 302 bin metrekare kapalı alana kurulan 180 bin metrekare kiralanabilir alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet verecek. KUMSmall Factory, mağazalarıyla moda tutkunlarına, restoran ve kafeleriyle her şeyin en iyisini arayan lezzet düşkünlerine hitap edecek” dedi.

GLA’nın ayrıca, Kayseri’de yaklaşık 90 mağazası ile bölge insanına AVM dışında sosyal yaşam merkezi olarak da hizmet veren İldem Park’ın yönetim ve kiralamasını üstlendiğini belirterek, “ İldem Park’ın bölgenin tek AVM’si olmasının yanı sıra bölgeye yaygın toplu taşıma vasıtalarının olması ve tramvay hattı ve çevre yolu bağlantısı ile şehir merkezine 30 dakika mesafede olmasından dolayı şehrin farklı noktalarından konukların tercih ettiği AVM’lerin başında gelmektedir. Ayrıca Ankara Eryaman’da toplam 120 bin metrekare kapalı ve 95 bin metrekare kiralanabilir alanıyla Ankara’nın en büyük projelerinden olan Gimsa Park Eryaman Alışveriş merkezi ve tüm ana arterlerle bağlantılı 25 bin metrekare kiralanabilir alanıyla Gimsa İvedik Alışveriş Merkezi, GLA’nın Ankara portföyünde yer alan diğer önemli ve değerli projeleridir”dedi.