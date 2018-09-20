En güzel kedi Azra 10 bin TL ödül kazandı

Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nin finalinde podyuma çıkan 360 kedi içerisinde birinci olan Ankara kedisi Azra, 10 bin TL ödül kazandı.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 50'si yurt dışından olmak üzere 360 kedinin katıldığı yarışmada Anatolia Angara Kedievi'nden Gülseli Korkmaz'ın kedisi Azra birinci olup 10 bin TL ödülün sahibi oldu. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada birbirinden güzel kediler hem uluslararası hakemler önünde hem de davetliler önünde hünerlerini sergiledi. Programa Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Başbakanlık Müşaviri Hürriyet Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı. Uluslararası hakem unvanlı jürilerin değerlendirmesine göre 2. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde birinci olan Anatolia Angara Kedievi'nden Gülseli Korkmaz'ın kedisi Azra 10 bin TL, ikinci olan Belçika Fizzy Devil Kedievi'nden Devan Rex 6 bin TL, üçüncü olan İstanbul Tonton Pisiler Kedievi'nden Brithis Longhair ise 4 bin TL para ödülü kazandı.

Ödül töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Amacımız nesli tükenme tehlikesinde olan Ankara Kedisine sahip çıkmak, bunu dünyaya tanıtmak ve hayvan sevgisini teşvik etmektir. Bizler televizyonlarda, gazetelerde kedilere işkence edildiği haberlerin görmek istemiyoruz. Bu tür güzel etkinliklerin haberini görmek ve herkesi hayvan sevgisine teşvik etmek istiyoruz” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. 2. Uluslararası Kedi Güzellik Festivali kapsamında düzenlenen Fotoğraf Yarışması ve Geleneksel Türk Mutfağı yarışmasında dereceye girenlere de para ödülü verildi. Yarışmanın mama sponsoru olan Advance firması ise tüm katılımcılara mama hediye etti.

Anneliese Hackmann: “Selçuk Başkanı tebrik ediyorum”

Dünya Kedi Irkları Derneği Başkanı Anneliase Hackmann, yarışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Selçuk Çetin'in böyle güzel bir yarışma düzenlemesi, hayvan sevgisini teşvik etmesini takdir ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'ni de incelediklerini ifade eden Hackmann, “Böyle bir merkez dünyaya örnektir. Kedilere özel bir mekan yapmışlar, inceledik ve çok beğendik. Pursaklar Belediyesi çok önemli bir çalışmaya imza attı. Bizleri çok iyi ağırladılar” diyerek duydukları memnuniyeti ifade etti.

2. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali kapsamında düzenlenen Fotoğraf Yarışması ve Yemek Yarışması'nda derece elde edenlere de ödülleri verildi. Yarışmanın birincilerine 2 bin TL, ikincilerine bin TL, üçüncülerine ise 500 TL ödül verildi.