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En güzel kuşlar Başkent'te yarıştı

Ankara’da düzenlenen Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması’nda yaklaşık 6 bin kuş yarıştı.

Ankara'da düzenlenen Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması'nda yaklaşık 6 bin kuş yarıştı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, kuş yetiştiricilerini ve sevenlerini ANFA Altınpark Expo Center'da buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonuna bağlı Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması", Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 6 bin kuşa ev sahipliği yaptı. Başkent, cıvıl cıvıl bir yarışmayla Türkiye'nin en güzel kuşunu seçti. Kuş yetiştiricilerinin 400 ayrı kategoride birinci olmak için yarıştığı yarışmaya Başkentliler de büyük ilgi gösterdi. Kanaryadan papağana, muhabbet kuşundan bülbüle kadar kiminin evinde beslediği, kiminin de doğal ortamlarında fotoğraf karelerinde görüntülediği kuşlar güzellikleriyle adeta büyüledi. Rengi, ırkı ve cinsine göre ayrılarak hakemler tarafından değerlendirilen kuşlardan dereceye girenlerin sahiplerine madalya ve başarı belgesi verildi.

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