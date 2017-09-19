ENDA Konakları mimari anlayışı kökten değiştiriyor

Ankara’da mimari anlayışı ve konut konseptine yeni bir boyut kazandıran projenin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

Kırkıncıoğlu Grup iştiraki DAFF Yapı tarafından, Ankara’nın Gölbaşı’nda ilçesinde hayata geçirilen proje, yapımı tamamlanarak teslim aşamasına geldi. Projesi ile Başkent’te mimari anlayışı kökten değişiyor; yatay mimari ağırlık kazanırken klasik villalar da yerini konak ihtişamına bırakıyor.

Yatay mimaride zirve

Akıllı ev teknolojileri ile konak keyfini bir arada sunan ENDA, 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen 20 adet konaktan oluşuyor. Site içinde, tamamen bağımsız tipte, dört cepheli her konağın kendine ait, yan konaktan bağımsız 700 metrekarelik birer bahçesi bulunuyor. Bunun yanı sıra site sakinleri, kendi bahçeleri dışında 2 dönümlük “bostan” alanında ilaç ve gübre kullanmadan, tamamen organik ve doğal tarım da yapabilecek.

Projede; güvenli çocuk oyun alanı, kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, sauna, buhar odası, fitness salonu gibi sosyal donatıların tümü bulunuyor. Konaklar, RAID-5 teknolojili kapalı devre kamera sistemi, duman detektörü, hassas yangın sistemi, yerden ısıtma sistemi, yedeklemeli merkezi jeneratör, merkezi hidroforlu su deposu, fiber optik internet altyapısı, tasarruflu peyzaj sulama sistemleri, klima alt yapısı ve her konağın kendisine ait otopark alanı gibi özellikleri ile de göz dolduruyor.

Yeni bir yaşam konsepti

DAFF Yapı Genel Müdürü Abdullah Kırkıncıoğlu, proje hakkında bilgi verirken, yaşanan mekandan memnuniyet konusunda ilk kriterin lokasyon olduğunu belirtti. Kırkıncıoğlu, sitenin kurulduğu alanın hem merkeze yakın hem şehir trafiğine girmeden seri ulaşım imkanı sunan, temiz havası ile tercih edilen ve Ankaralıları hafta sonları bir araya getiren cazip bir bölgede yer aldığına işaret etti. Ankara’nın gözde eğitim kurumlarının da bölgede yer aldığına işaret eden Kırkıncıoğlu, konut alıcılarının doğayla yakınlaşma isteği, bahçe özlemi, konut, sağlıklı çevre, temiz hava, kalite ve güvenlik beklentilerinin en üst düzeyde karşılandığını vurguladı. Bu arada Kırkıncıoğlu, unutulmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerine giderek artan özleme de işaret ederek, “Yaşayan sakinler sadece teknolojinin tüm imkanları ile konforu değil, aynı zamanda sıcak ve güvenli bir ortamda seçkin komşularla her daim tatil hayatı modunda komşuluk ilişkileri de yaşayacak” dedi.

Projede yeni nesil konak keyfi isteyenlere bu imkanı erişilebilir fiyatlarla sunulduğunu da ifade eden Kırkıncıoğlu, tamamen bağımsız ve büyük bahçeli, akıllı ev teknolojili konakların fiyatının, Ankara’nın cazibe merkezleri olan İncek, Çayyolu, Bilkent, Beysukent gibi bölgelerdeki normal daire fiyatları düzeyinde olduğuna dikkati çekti.