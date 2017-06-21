Enda Konakları’nda uluslararası markalar kullanıldı

DAFF Yapı Genel Müdürü Abdullah Kırkıncıoğlu, çok kısa sürede yapımı tamamlanarak teslim aşamasına getirdikleri projede kullandıkları malzeme ve ekipmanlarda, dünyanın en gözde markalarını kullandıklarını belirterek şunları söyledi: “Konutta sorunsuz ve rahat bir yaşam için inşaatta kullanılan malzemenin kalitesi çok önemli. Günümüzde daha çok görselliğe önem verildiği için inşaatlarda kullanılan malzeme kalitesi ikinci planda kalıyor. Kaliteli gibi görünen, ama kullanıldıkça ve zaman geçtikçe çeşitli sıkıntılar çıkaran inşaat malzemeleri konut alanlar açısından ciddi sorunlar yaşatıyor, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Biz böyle durumlara meydan vermemek için tüm alanlarda dünyada uzun yıllardır kendini kanıtlamış, birinci kalite, gözde ithal malzemeleri kullandık. Pencere ve cam sistemlerimiz Schüco marka, akıllı ev sistemimiz Alman Berker marka, anahtar ve prizler Hoger marka. Kullandığımız tüm duvar kağıtları İtalyan markası, parke yerine Alman malı lamine parke kullandık. Tüm kablolama sistemlerimiz Alman malı ithal marka. Ahşap aksamında kullanılan tüm ekipmanlarımız ithal ve birinci kalite. Sulama sistemlerimiz de aynı şekilde. Bu gözde markalar zaten, bilinen ve tercih edilen gözde ürünler olduğu için kendini anlatıyor, söze gerek bırakmıyor. Bizim için hizmet sunduğumuz kesime rahat ve sorunsuz yaşam kalitesi sunmak; firma itibarımız, güven ve devamlılık ilişkisi açısından son derece önemli. Buna azami özen gösteriyoruz.”

Yaşam konseptini kökten değiştiriyor

Gölbaşı Enda Konakları, yatay mimari konseptinde akıllı ev teknolojisini bir arada bulunduran proje 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen 20 adet konaktan oluşuyor. Projede evler 3 metre tavan yüksekliğine sahip. Her bir konağın kendine özel, yan konaktan bağımsız 700 metrekarelik bahçesi bulunuyor. Bunun yanı sıra sakinler kendi bahçeleri dışında 2 dönümlük “bostan” alanında ilaç ve gübre kullanmadan, tamamen organik tohumlarla doğal tarım da yapabilecek.

AB standartlarında gerçekleştirilen projede; güvenli çocuk oyun alanı, kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, sauna, buhar odası, fitness salonu gibi sosyal donatıların tümü bulunuyor. Akıllı ev sistemine sahip konuklar, tüm gün güvenlik personeli, kapalı devre kamera sistemi, duman detektörü, hassas yangın sistemi, yerden ısıtma sistemi, yedeklemeli merkezi jeneratör, merkezi hidroforlu su deposu, fiber optik internet altyapısı, tasarruflu peyzaj sulama sistemleri, klima alt yapısı ve her konağın kendisine ait otopark alanı gibi özellikleri ile de göz dolduruyor. Siteyi baştan başa çevreleyen ferforje duvarlar ve tam donanımlı gözetim mekanizmalarıyla da korunacak. Ortak alanların bakımı, yüzme havuzu gibi diğer site içi hizmetler de profesyonel site yönetimince sunulacak.