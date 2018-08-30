Enerji Fest Ankara’da start alıyor

İlk ayağı 16 Eylül’de ODTÜ Vişnelik MD’de gerçekleşecek olan festivalde, “Disko Partizani” şarkısı ile tüm dünyada tanınan Balkan müziğinin en önemli temsilcilerinden birisi olan Shantel, sevilen dizilere yaptıkları müzikler ve sahne performansları ile tanınan Ankaralı fenomen grup Pera, yurt dışı konserleri ve çılgın sahne şovları ile bilinen The Madcap sahne alacak. Binlerce gencin buluşacağı dev etkinlikte yer alacak diğer gruplar ise İstanbullu surf rock grubu Palmiyeler, Moskovalı sempatik şarkıcı Regina, Normal Değil ve Milat olacak.

Firma yetkilisi Ekrem Kani gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ve Enerji Fest’in Ankara’dan sonra diğer illerde de devam edeceğini belirtti. Enerji Fest’in okullar açılmadan önceki son festival olma özelliğine değinen Kani, Ankaralı gençleri yorucu bir okul maratonu öncesi enerji toplamaları için 16 Eylül’de ODTÜ Vişnelik’e davet ediyor.