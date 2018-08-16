Ziyarette konuşan Bakan Dönmez, dövizdeki dalgalanmanın ekonomik ve matematiksel bir karşılığı bulunmadığını kaydederek, “Belli ki burada bir operasyon var. Rasyonel karşılığı olmayan bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

ATO Yönetimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e tebrik ziyaretinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran’a ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı ve Nuh Acar, Meclis Üyeleri Cemal Erdoğan, Ferruh Temel Zülfikar, Hakan Tokaç, Mehmet Aypek, Mehmet Naci İlci, Murat Agçabağ ve Selahattin Karaoğlan da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dövizdeki dalgalanmanın ekonomik ve matematiksel bir karşılığı bulunmadığına dikkati çekerek, “Belli ki burada bir operasyon var. Rasyonel karşılığı olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu tip rasyonel karşılığı olmayan durumlarda eninde sonunda bu işe kalkışanlar yara alır” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, eskiden ‘memur şehri’ olarak anılan Ankara’nın savunma sanayi, sağlık ve enerji alanındaki başarılarından söz ederek, Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının Ankara’da kurulduğunu söyledi.

Güneş enerjisi yatırımına uygun bölgeler

Türkiye’nin yıllık enerji ve maden ithalatı faturasının 50 milyar doları aştığını kaydeden Baran, büyümeye bağlı olarak, 2023 yılında enerji ihtiyacının iki kat artacağını belirtti. Enerjide dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltmak için güneş, rüzgâr ve jeotermal kaynakların değerlendirebileceğini söyleyen Baran, “Ankara’nın Haymana, Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri ile Bala ve Polatlı’nın bir bölümü güneş enerjisi yatırımına uygun bölgelerimiz. Konutları ısıtmada ve tarımda jeotermal kaynaklardan yararlanabiliriz” şeklinde konuştu.

Baran, elektrik enerjisiyle çalışacak yerli otomobilin de Türkiye’nin enerji tüketimini azaltması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

“Her zaman göreve hazırız”

Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini de kaydeden Baran, “Bu sıkıntılı süreci en çok hisseden kesimlerden biri reel sektör. Her zamankinden daha fazla çalışarak, üreterek, daha fazla birlik beraberlik içinde olarak, daha fazla ihracat yaparak ve istihdam sağlayarak bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. ATO olarak bu zor günlerde devletimizin yanındayız. Bilin ki Ankara Ticaret Odası olarak her zaman göreve hazırız” dedi.

Baran’ın konuşmasının ardından ATO Meclis Üyeleri söz alarak sektörlerinin sıkıntılarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Ayrıca, ATO Başkanı Baran, Bakan Dönmez’e madencilik sektörünün ve meslek komitelerinin temsil ettiği diğer sektörlere ilişkin sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı iki ayrı dosya sundu.