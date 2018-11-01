Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den, ASO'nun nükleer projelerine destek

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve heyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Meclis Başkanı Celal Koloğlu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ederek, ASO'nun nükleer projeleri başta olmak üzere enerjiyle ilgili bir rapor sundu. Özdebir, Ankaralı sanayicilerin enerji ve madencilikle ilgili sorunlarını da Bakan Dönmez'e aktardı ve özellikle büyük elektrik tüketicilerinin yaşadıkları sorun hakkında yardım istedi.

Özdebir, gerçekleştirdiği ziyarette ASO'nun nükleer konusundaki projeleri hakkında da bilgi veren 2014-2017 yılları arasında “Nükleer Endüstri'de Yerli Katkı” projesini başarıyla tamamladıklarını, projeyle çok sayıda ASO üyesinin nükleer kabiliyetini artırmaya çalıştıklarını vurguladı. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle yürüttükleri Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) hakkında da bilgi veren Özdebir, 32 milyon TL bütçeli ve 5 yıl sürecek bu projeyle 51 firmanın nükleer endüstriye özel malzeme ve imalat teknolojilerinin iş birlikleri ile elde edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanacağını, ayrıca bu alanda kullanılan kod ve standartlara uygun biçimde tasarım ve imalat yapma yeteneğinin geliştirileceğini ifade etti. Özdebir, kuruluş çalışmalarını tamamlamak üzere oldukları İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi Projesiyle ilgili bilgi verdi. Özdebir, Dönmez'i İstanbul'da altıncısı düzenlenecek olan Nükleer Enerji Kongresi ve Fuarı'na da davet etti. Dönmez de ASO'nun nükleer projelerini yakından takip ettiğini ve bakanlık olarak bu projelere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Elektrikte büyük tüketicilerin sıkıntılarının farkında olduklarını da belirten Dönmez, madencilikle ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve buradaki bürokratik işlemleri yüzde 40 azalttıklarını ifade etti. Sektörle ilgili hala bazı sorunların olduğunu da belirten Dönmez en kısa sürede onları da çözüme kavuşturacaklarını söyledi.