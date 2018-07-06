Enerjisa Mamak İşlem Merkezi açıldı

Abidinpaşa Tıp Fakültesi Caddesi’ndeki Enerjisa Mamak İşlem Merkezi’nde elektrik abone açma-kapama işlemleri, fatura tahsilatları, internet, doğalgaz, telefon, su gibi tüm fatura işlemleri yapılabilecek. Yine merkezde ilerleyen günlerde işlemler randevu sistemiyle yapılacak.

Açılan her iş yerinin amacının vatandaşa hizmet olduğunun altını çizen Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Burası hizmeti halkımıza yakınlaştırmak adına Enerjisa’nın ilçemizde açtığı ilk işlem merkezi. Halkımıza hizmette kolaylık temin edecek bir nokta. Devamının geleceğine inanıyorum, iş yerimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Mamak halkının böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de, “Her alanda gerçekleştirilen yatırımlar ilçemizin gücüne güç katarak büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Enerjisa ilçemizde ilk işlem merkezini açtı. Hizmet halkımıza bir adım daha yaklaştı. Bizlere bu hizmeti sunma noktasında özverili çalışmalarından dolayı Enerjisa yetkililerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Merkezin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerjisa Satış AŞ Genel Müdürü Hüseyin Çağan, “Biz Enerjisa olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek, yaygınlaştırmak, müşterilerimize daha yakın olmak hedefi içerisindeyiz“ dedi.

Hafta içi 08.30-18.30 saatleri arasında hizmet verecek işlem merkezi hafta sonları da açık olacak.

Açılışa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Enerjisa Satış AŞ Genel Müdürü Hüseyin Çağlar ve çok sayıda davetli katıldı.