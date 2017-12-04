Engelleri aşanlara ödülleri verildi

Engelsiz Sanat Ödülleri Gecesi’nde Türkiye’nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan da ödüle layık görüldü.

Engelleri sanatla aşmak amacıyla Yön Engelsiz Sanat Derneği tarafından düzenlenen 4. Engelsiz Sanat Ödülleri Gecesi, Erzincan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. "Engelsiz Sanat" sloganıyla 2010 yılında kurulan ve birçok ilke imza atan Yön Sanat Atölyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve birçok dalda verilen ’Engelsiz Sanat Ödülleri’ne Türkiye’nin görme engelli bürokratı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan da layık görüldü.

2017 yılında engelli bireylere vermiş olduğu destekler ve çalışmalardan dolayı Engelsiz Sanata Destek Ödülü’ne layık görülen Önalan, ödül alırken yaptığı konuşmada, “Engelli olmak bizim farklılığımız. Hepimiz aynı şekilde, aynı zeka, yetenek ve uzuvlara sahip olsaydık bu durum bizi farklı kılmazdı. Bunun için burada ben engelli olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyorum. Engelli olmak benim için gurur verici” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki öncü çalışmaları ve engellilere yönelik hizmetlerinden ötürü ödüle layık görülen Kenan Önalan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Burada her biri birbirinden seçkin çok sayıda ismin arasında bulunmak benim için onur verici bir durum. Bu onurla birlikte böylesi bir ödüle de layık görüldüğüm için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Millete hizmet yolunda önündeki engelleri hiç durmadan aşmaya devam edeceğini belirten Önalan, şunları kaydetti:

“Engellilik alanındaki çalışmalar Türkiye’de çok değil bundan 15 yıl öncesine kadar pek de gündemde olmayan bir konu iken 2002’de başlayan süreç ile birlikte artık medeniyetin, insanlık anlayışının ve gelişmişliğin bir göstergesi haline geldi. Bu değişimin en büyük mimarı elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Buradan 3 Aralık vesilesiyle kendisine tüm engelliler adına teşekkür ediyor ve tüm engelli dostların Engelliler Günü’nün hayırlı olmasını diliyorum.”

2015 yılında da hizmet yarışına engelleri aşarak öncülük etmesiyle “Yılın Bürokratı” ödülüne layık görülen Türkiye’nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı Kenan Önalan, 2017 yılında da engelli bireylere vermiş olduğu destekler ve çalışmalardan dolayı Engelsiz Sanata Destek Ödülü’ne layık görüldü.