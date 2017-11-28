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28 Kasım 2017 10:02

Engelli çocuklara doğum günü kutlaması

Engelli çocukların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için farklı etkinliklere imza atan Keçiören Belediyesi, 38 çocuğun doğum gününü renkli bir etkinlikle kutladı.

Engelli çocuklara doğum günü kutlaması

28 Kasım 2017 10:02


5 -15 yaş arasında Kasım ve Aralık doğumlu 38 fiziksel ve zihinsel engelli çocuk, ailelerin de katıldığı doğum gününde eğlenceli anlar yaşadı. Subayevleri Mahalle Konağında düzenlenen doğum günü kutlamasında pastalarını hep birlikte kesen çocuklara Keçiören Belediyesi tarafından doğum günü hediyesi olarak kıyafet ve hediye çeki dağıtıldı.


Pasta kesiminden sonra müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocukların neşeleri yüzlerinden okunurken, aileler de bu etkinliklerin çocuklarının topluma kazandırılması, arkadaş edinmesi ve keyifli zaman geçirmesine vesile olduğunu dile getirdi.


3 Aralık Dünya Engelliler Gününün de yaklaştığına ama tek gün değil 365 gün engellilerin yanlarında olduklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Aslında hiç kimse kimseden üstün değildir, bazılarımızın farklılıkları var. Her sağlıklı bireyin de bir engelli adayı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Onlar bizim kıymetlilerimiz Bugün bir arada doğum günlerini kutladılar, her yeni yaş yeni tecrübe demek, bundan sonraki yaşlarında da Rabbim güzellikler yaşatsın, mutluluklarını daim kılsın" diye konuştu.




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