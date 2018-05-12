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12 Mayıs 2018 10:58

Engelli çocuklardan annelerine en güzel hediye

Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği “Anne Sana Pasta Yaptım” adlı etkinlikte, engelli çocuklar ve anneleri rolleri değişti.

Engelli çocuklardan annelerine en güzel hediye

12 Mayıs 2018 10:58

Yılın 365 günü annelerinin yaptığı yemeklerle büyüyen engelli çocuklar, bu defa anneleri için pasta yaptılar.


Keçiören Belediyesi, Anneler Günü’nü de içine alan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle çok özel bir kutlama programı hazırladı. Engelli Danışma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen “Anne Sana Pasta Yaptım” adlı etkinlikte engelli çocuklar, şefkatin, merhametin, sabrın, özverinin, adanmışlığın, esirgemenin yansıması annelerine özel pastalar hazırladılar. Estergon Kalesi’ndeki etkinlikte aşçı şapkalarını ve önlüklerini giyen çocuklar, uzmanlar nezaretinde ve müzik eşliğinde pastalarını yaparlarken, anneleri de gururla çocuklarını izlediler. Anneler Günü’nde çocuğunun kendi elleriyle yaptığı pastayı yemenin mutluluğunu yaşayanlar arasında Down sendromlu Mahir Çakmak’ın (27) annesi Ayten Çakmak da vardı. Düzenlediği bu anlamlı etkinlikten dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür eden Çakmak, “Oğlum ev işlerinde de bana yardım ediyor. Benim oğlum yapar, üstesinden gelir. Bu tarz etkinlikler çocuklarımızın kendilerine duyduğu güveni geliştiriyor. Ayrıca bizi de mutlu ediyor.” diyerek sevincini kelimelere döktü.


Down sendromlu Serap Çetin de (24) annesi Meral Çetin’e pasta yaptığı için çok sevinçli olduğunu belirterek, “Dünyanın en tatlı annesi o Bugün de ben ona bir sürpriz yapmak istedim.” dedi.


40 engelli çocuk ve ailesinin katıldığı etkinlik, annelerin çocuklarının yaptığı pastayı afiyetle yemesiyle son buldu.




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