Engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında belediye tarafından organize edilen programa Kaymakam Engin Aksakal, Mürted Hava Meydan Komutanı Albay Sadettin Karakan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Aileleriyle birlikte belediye önüne üniformalarıyla gelen gençler davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi. Bir günlüğüne silah altına alınan engelli gençlerin aileleri de törende duygusal anlar yaşadı. Çocuklarıyla birlikte tören alanına gelen aileler gururu ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Aileler bu mutlu günü cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Belediye önünden davul zurna eşliğinde uğurlanan asker adayları için Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda yemin töreni düzenlendi. Tören öncesi komutanlarından uygun adım yürüme, selam verme gibi temel askerlik eğitimi alan gençler bir elini Türk bayrağına, bir elini silahın üzerine koyarak yemin etti.

Protokol konuşmalarının ardından öğle yemeğini er yemekhanesinde yiyen engelli askerler, programın öğleden sonraki bölümünde ise terhis belgelerini törenle aldı. Terhis belgesi ve hediyelerini kaymakam, belediye başkanı ve komutanlarının elinden alan engelli askerler için üzerinde 2018 temsili er terhis töreni yazılı pasta kesildi.

Terhis olan askerler adına Hava Piyade Er Recep Sezer bir konuşma yaptı. Narkotik köpeklerinin gösterisinin yer aldığı program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yemin töreninde bir konuşan Mürted Hava Meydan Komutanı Albay Sadettin Karakan engelli askerleri tebrik ederek, "Değerli silah arkadaşlarım silah ve bayrak namus üzerine yemin ederek gerektiğinde vatan için canımızı seve seve feda edeceğinize söz verdiniz. Şimdi sizler bu kutsal görevi yerine getirmek üzere ant içerek göreve başlamış bulunmaktasınız. Geçmişten günümüze milletimizin göz bebeği olan kutsal Ocak’taki Mehmetçiklerden biri oldunuz. Vatan sevgisinin engel tanımadığını gerektiğinde her ne şartta olursa olsun vatan hizmetine koşarak geleceğinizi gösterdiniz" diye konuştu.