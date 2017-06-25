Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 10:53

Engelli hakları için yürüdüler

Keçiören Belediyesi, engelli haklarına dikkat çekmek ve vatandaşların duyarlılığını artırmak için "Destek varsa engel yok" sloganıyla bir yürüyüş düzenledi.

Engelli hakları için yürüdüler

25 Haziran 2017 10:53


“Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı Projesi" kapsamında düzenlenen ve engelli hakları konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan sivil eylem, özellikle kaldırım işgaline karşı da herkes duyarlı olmaya davet etti. İncirli Merkez Camii’nin önünden başlayan yürüyüş Aşağı Eğlence’ye kadar devam ederken, akülü ve tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları gündeme getirmek için engelli rampalarına park etmiş araçlara hazırlanan el broşürleri bırakıldı.


Gençlerin günlük yaşamlarında kendi görüşlerini şekillendirmek üzere eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik medya, görsel sanatlar, müzik, film ve edebiyat alanlarında sanatı kullanarak insan hakları, demokrasi, özgürlük, eşitlik, ayrımcılık ve kültürel çeşitlilik gibi temaları konu olan bir dizi faaliyet ve atölye çalışmalarını içeren “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı” projesi kapsamında Keçiören Belediyesi’nin koordinasyonunda gerçekleşen sivil eylem farkındalık yürüyüşü, çevredekilerden de destek gördü.


Anna Lindh Vakfı tarafından finanse edilen ve Keçiören Belediyesi’nin ortağı olduğu “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı Projesi", Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Hırvatistan Petit Philosopy ve İncirli Anadolu Lisesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Proje, görsel sanatlar atölye faaliyetleriyle sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:14
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!