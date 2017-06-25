Engelli hakları için yürüdüler

“Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı Projesi" kapsamında düzenlenen ve engelli hakları konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan sivil eylem, özellikle kaldırım işgaline karşı da herkes duyarlı olmaya davet etti. İncirli Merkez Camii’nin önünden başlayan yürüyüş Aşağı Eğlence’ye kadar devam ederken, akülü ve tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları gündeme getirmek için engelli rampalarına park etmiş araçlara hazırlanan el broşürleri bırakıldı.

Gençlerin günlük yaşamlarında kendi görüşlerini şekillendirmek üzere eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik medya, görsel sanatlar, müzik, film ve edebiyat alanlarında sanatı kullanarak insan hakları, demokrasi, özgürlük, eşitlik, ayrımcılık ve kültürel çeşitlilik gibi temaları konu olan bir dizi faaliyet ve atölye çalışmalarını içeren “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı” projesi kapsamında Keçiören Belediyesi’nin koordinasyonunda gerçekleşen sivil eylem farkındalık yürüyüşü, çevredekilerden de destek gördü.

Anna Lindh Vakfı tarafından finanse edilen ve Keçiören Belediyesi’nin ortağı olduğu “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı Projesi", Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Hırvatistan Petit Philosopy ve İncirli Anadolu Lisesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Proje, görsel sanatlar atölye faaliyetleriyle sona erecek.