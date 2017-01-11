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11 Ocak 2017 13:56

Engelli vatandaşlardan Başkan Duruay’a ziyaret

Engelli vatandaşlardan Başkan Duruay’a ziyaret

11 Ocak 2017 13:56

ANKARA (İHA) – Ankara Gölbaşı’nda yaşayan engelli vatandaşlar, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti. Engelli vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Duruay, "Engelli vatandaşlarımıza engel değil, her zaman destek olacağız" dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı’nda yaşayan engelli vatandaşları makamında ağırladı. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Duruay, soru ve önerileri dinledi. Engelli vatandaşların yaşam standartlarının yüksek tutulması için belediye olarak çok çalıştıklarını ifade eden Başkan Duruay, "Hepimiz birer engelli adayıyız ve bunun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yüksek olmasını sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da bu düşünceyle devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımıza engel değil, her zaman destek olacağız" diye konuştu.



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