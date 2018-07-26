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26 Temmuz 2018 10:13

Engelliler, Akçay tatil kampında

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tatil kampları Başkentlileri ağırlamaya devam ediyor.

Engelliler, Akçay tatil kampında

26 Temmuz 2018 10:13

Akçay Tatil Kampı’nın, bu haftaki konukları engelli vatandaşlarla birlikte aileleri oldu.


Başkentlilerin, yaz tatillerini huzur içinde geçirdikleri dinlenme ve eğlencenin adresi Büyükşehir Belediyesi’ne ait tatil kampları, bu yıl da dolup taşıyor. Her hafta başka bir grubun ağırlandığı Büyükşehir’in tatil kamplarından Akçay Tatil Kampı’nın, bu haftaki konukları engelli vatandaşlarla birlikte aileleri oldu.


Hipodrom Caddesi’nden, 6 otobüs ve 6 engelli hizmet aracıyla yola çıkan yaklaşık 250 kişilik kafile, bir hafta süreyle Akçay Tatil Kampı’nda yazın tadını çıkaracak.


Büyükşehir Belediyesi tarafından tatillerini güven ve huzur içinde geçirmeleri için her türlü detayın düşünüldüğü engellilere, ailelerin yanı sıra, yolculukları süresinde araç sorumluları refakat edecek. Akçay’daki tatillerinde her türlü faaliyetten faydalanmaları için özel eğitmenlerden oluşan personelin yardımcı olacağı engelliler unutamayacakları bir yaz tatili geçirecekler.


Tekerlekli sandalyeye bağımlıların asansörlü otobüslerle evlerinden alındığı tatilciler, bir haftalık tatilin ardından engelli hizmet araçlarıyla ücretsiz olarak evlerine kadar bırakılacaklar.


Büyük bir coşku ve sevinç içinde yola çıkan engelli vatandaşları ve aileleri yakınları ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleriyle birlikte uğurladı.




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