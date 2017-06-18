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18 Haziran 2017 10:44

Engelliler Yenimahalle’de iftar yaptı

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle’de yaşayan engelli ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu.

Engelliler Yenimahalle’de iftar yaptı

18 Haziran 2017 10:44


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı iftarda davetliler ilahiler, Kur’an tilaveti ve geleneksel ramazan eğlenceleriyle unutamayacakları bir akşam yaşadı. Engellilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bütün engeller aşılır, yeter ki engel yürekte olmasın” dedi.


Yenimahalle Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen iftara Başkan Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüreğir, meclis üyeleri, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nden sporcular ve yöneticiler, Erev, Anakent, Özgürleşen Eller derneklerinden üye ve temsilciler, AB projesi kapsamında Makedonya’dan Başkent’e gelen engelli öğrenciler ile çok sayıda engelli ve ailesi katıldı.



“Dileğim; ramazanları dinimize uygun şekilde yaşamaktır”


Program kapsamında Fazlı Çoban okuduğu ilahiler ve Kur’an tilavetleriyle davetlilere ramazanın coşkusunu yaşattı. Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçların açıldığı gecede kısa bir konuşma yapan Başkan Fethi Yaşar, “Ramazan bizim dinimizin en kutsal ayıdır. Ettiğimiz duaların, kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların ve verdiğimiz zekatların Allah katında en büyük değere sahip olduğu aydır. Ramazan sadece aç kalmak değildir; nefsine hakim olmaktır, birlik, beraberlik, dayanışmadır ama maalesef çocukluğumuzda yaşadığımız ramazanları bugün yaşayamıyoruz. Yüce Allah’tan dileğim bundan sonraki ramazanları bize, bizim dinimize uygun bir şekilde yaşamaktır” dedi.


Konuşmaların işaret diline de çevrildiği iftar, engelleri ortadan kaldırdı. Daha sonra davetliler ortaoyunu gösterileriyle eğlendi. Özellikle çocukların kahkahalara boğulduğu akşam,renkli görüntülerle son buldu.




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