Engellilere sevgi izi

Güvenli bir şekilde gündelik hayatlarına devam etmeleri için 49 engelli bireyin bileklerine rakamlarla kalıcı dövme yapıldı. Dövme için verilen rakamların içeriğinde engelli vatandaşların kimlik numarası, adres bilgileri ve veliye ait telefon numarası yer alırken, bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünün veri toplama tabanında gizli tutuluyor.

Engelli vatandaşların hayatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları noktasında bu uygulamayı hayata geçirdiklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecektir” diye konuştu.