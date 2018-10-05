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‘Engelsiz' fotoğraflar Galeri Çankaya'da

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, sezonun ikinci sergisinde Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) atölyelerinin çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.


Kuruluşunun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kısa sürede Ankara'da 10 engelli okuluyla işbirliği yapıp 120 öğrenciye ulaşan ENFOD, sanatın gücüyle engellerin aşılacağını gösterirken, engelsiz kursiyerlerle de 10 farklı atölyede sanatsal çalışmalarına yoğunlaşarak sanat alanında ‘biz de varız' dedi. Engelliler için yürüttükleri çalışmalarda duyarlı sanatseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten ENFOD Kurucu Başkanı Mebrar Hatunoğlu, Ankara'da çalıştıkları 10 okulun dışında Datça, Bayburt, Antalya, Samsun ve Arapgir'de de çalışmalar yürütüp atölyeler oluşturduklarını dile getirdi. Hatunoğlu, Haziran ve Temmuz aylarında Arapgir'de yaptıkları atölye çalışmasında 8-10 yaş arası 7 engelli ve 10 engelsiz kız çocuğu ile yaptıkları çalışmaların sonunda kullandıkları fotoğraf makinelerini çocuklara hediye edip sergilerini açtıklarını söyledi. Çalışmalarda fotoğraf sanatçılarını engelli ve engelsiz kursiyerlerle bir araya getirdiklerini belirten Hatunoğlu, “Duyarlı vatandaşlarımızdan kullanmadıkları eski model de olsa kompakt fotoğraf makinelerini okullarda kurduğumuz çalışma atölyelerinde kullanılmak üzere bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Çalışmalarımız hakkında bilgi almak isteyenleri derneğimizin Büklüm Sokağı No: 9/8 adresinde yer alan adresine bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Galeri Çankaya'da sanatseverlerin beğenisine sunulan ENFOD'un sergisi 13 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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