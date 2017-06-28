"Engelsiz Şefler" yurt dışına açıldı

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezinin ’Engelsiz Şefler’ projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı onayıyla desteklenmeye değer projeler arasına girerek önemli bir başarıya imza atmıştı. 47 bin 772 euro bütçeli proje ile yurt dışında giden engelli gençler mutfak eğitimleri alanında staj yaptı. 2 bin 296 proje arasından seçilen Engelsiz Şefler Projesi ile 18 engelli genç refakatçileri eşliğinde Portekiz’in Braga şehrinde Sale Dolce restoran mutfağında; onlar için geliştirilmiş özellikli mutfak ekipmanlarını tanıma, mutfakta almaları gereken güvenlik önlemleri, hijyen, yemek yapımında kullanacakları yiyeceklerin ön hazırlığını yapma, basit çorbalar pişirme eğitimlerine katıldı. Gençler, besinden kaynaklanabilecek hastalıklar, besin zehirlenmelerine neden olan etmenler, besin bozulmalarını önleme, sebzelerden garnitür tabakları hazırlama, etkili sunum teknikleri gibi konularda da eğitim aldı.

İlk kez yurt dışına çıkan Sümeyra Gümüşsu (17), Oğuzhan Mete Uluşen (16), Yağmur Saraç (25), Abdülkadir Gün (20) Portekiz mutfağına özgü yemekler yaptıklarını ve yemekleri satıldıkça çok mutlu olduklarını ifade etti. Engelli gençler, bu deneyimden sonra ilerde şef olmayı ve kafe işletmeyi ise planlarının ilk sırasına aldıklarını vurguladı.

Sümeyra Gümüşsu, "Engelsiz Şefler Projesine kadar yemekle pek bir ilgim yoktu. Ama oraya gidince ve insanların yaptıklarımı beğenerek yediklerini görünce çok keyif aldım. 15 gün sonunda ayrılırken bir veda yemeği hazırladılar ve üzerine Türkçe iyi yolculuklar yazılar. Çok duygulandım, gerçekten insana değer veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına gitmek için gün sayan Sevilay Altun (22) ve Esra Gülcan (29) ise ÖZEV ve Engelli Danışma Merkezi bünyesinde hizmet veren uygulama mutfağında poğaça yapmayı öğrendi. Altun ve Gülcan, 9 aydır poğaça yapıp satıyor. Gençler, engelliler için ayrılan standlarda zeytinli, peynirli, sade poğaçalarını satarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de kendi başlarına bir şey üretme ve sosyalleşme imkanı buluyor.

Yurt dışına gitmeyi sabırsızlıkla bekleyen Altun ve Gülcan da, orada öğrendikleriyle ortak bir pastane açmayı hayal ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da projenin önemine değinerek, "Böyle bir staj eğitimi engelli gençlerimizin bağımsız yaşama adım atmaları konusunda da onları destekliyor. Zihinsel engelli kursiyerlerimiz böyle bir staj eğitim programına katılarak hem mesleki becerilerini geliştirip hem de kişisel gelişimlerine katkı sunma imkanı buldular. Özgüvenleri arttı" değerlendirmesinde bulundu.