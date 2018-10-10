Engelsiz yaşam için uluslararası dayanışma

Uluslararası istişare toplantısı geçtiğimiz aylarda Hırvatistan Rijeka'da gerçekleştirilen ReSport Projesi'nin (Engellilerin Rehabilitasyonu için Spor Ağı) ilk uygulaması, Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla Taha Akgül Spor Salonu'nda hayata geçirildi.

Uluslararası e-öğrenim platformunu oluşturan Keçiören Belediyesi yetkilileri, Hırvatistan Rijeka'da uluslararası rehabilitasyon kurumlarının temsilcileriyle geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Bu kapsamda Slovenya'dan Naprej, İtalya'dan CSI, Hırvatistan'dan Rijeka, Portekiz'den Para Pessoas, Macaristan'dan Human Profess, Fransa'dan CIF ve Kuzey İrlanda'dan Brain Injury Matters isimleriyle faaliyet gösteren uluslararası rehabilitasyon kuruluşları, projeye ortaklık etme kararı almıştı. Hırvatistan Rijeka'daki toplantıda uygulama sırasında yapılması öngörülen spor dalları, engelli olanlarla engelli olmayanların bir arada spor yapabilmeleri için özenle seçilmişti.

Koordinatörlüğünü Slovenya'dan Center Naprey'in üstlendiği ReSport Projesi'nin ilk uygulaması Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün öncülüğünde Taha Akgül Spor Salonu'nda eşzamanlı olarak da Slovenya, İtalya, Macaristan, Hırvatistan, Portekiz, Fransa ve Kuzey İrlanda'da hayata geçirildi. Engelli olanlarla engelli olmayanların bir arada denge, sup, slalom, hulahop, basketbol, karate ve foodgolf türünden gerçekleştirdiği spor aktiviteleriyle projeye start verilmiş oldu. Organizasyonun Keçiören ayağına liseli öğrenciler, Milli Takım antrenörleri, öğretmenler ve spor kulüpleri katılırken, Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Grubu ise küçük gösteriler yaparak projeye destek verdi.

İnsan odaklı sosyal projeler devam edecek

Engellilere yönelik sosyal ve kültürel çalışmalara verdiği destekle sıkça gündeme gelen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, projenin uluslararası rehabilitasyon kuruluşlarıyla koordineli yürütülmesini önemsediğini kaydetti. Proje kapsamında engelli vatandaşları topluma daha fazla kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Ak, “Sosyal belediyecilik ve güçlü yerel yönetim anlayışıyla ‘önce millet' diyerek engelli vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimizden oldukça verim alıyoruz. Engelli olanla engelli olmayan vatandaşlarımızı aynı potada topladığımız uluslararası projemizden olumlu geri bildirimler aldık. Eşzamanlı gerçekleştirilen spor etkinlikleri hem proje ortaklarımızla uyum içinde olmamızı sağlıyor hem de projeye katılan herkesi daha fazla motive ediyor. Amacımız engelsiz bir yaşam için tüm insanları seferber edip toplumsal farkındalığı artırmaktır. Toplumun tüm kesimi belediye hizmetlerimizden eşit ve adil bir şekilde faydalansın diye sosyal projelerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.