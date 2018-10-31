Enver Şen: “Biz bu maçtan çok kazanımlar çıkardık”

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçı mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk olan 3. Lig ekibi Erbaaspor, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erbaaspor Teknik Direktörü Şen, “Öncelikle biz Erbaaspor olarak çok güze bir ilçede yer alıyoruz. Futbola da tesis anlamında yatırım yapan ve ileriki yılları düşünen bir takımız. Bizde bu ilçenin takımı olarak Erbaa'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bugün bizde çok iyi oynadık. Kazanabilecek kadar pozisyonlara girdik. Sonuç olarak yediğimiz bir penaltı golü ile yenildik. Biz bu maçtan çok kazanımlar çıkardık. İyi mücadele edip iyi bir futbol oynadık, amacımız da buydu zaten. Biz Erbaaspor'un iyi bir takım olduğunu futbol kamuoyuna göstermek istiyorduk. Oyuncularım sonucu çevirmek için maçın sonuna kadar mücadele etti. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.