Erbaş, Afganistan Hac ve Din İşleri Bakanı Osmani’yi kabul etti

Dr. Ali Erbaş, Afganistan Hac ve Din İşleri Bakanı Faiz Muhammed Osmani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afganistan Hac ve Din İşleri Bakanı Faiz Muhammed Osmani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erbaş Afganistan’ın Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Afganistan’ın Türkiye’ye özellikle Kurtuluş Savaşı sırasındaki desteklerinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. İki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin daimi olması temennisinde bulunan Erbaş, "Müminlerin, Müslümanların kalpleri bir olursa beldelerin, toprakların uzak olmasının hiçbir önemi yok. Onun için biz gönül coğrafyamız diyoruz. Afganistan da gönül coğrafyamızın en önemli ülkelerinden birisidir" şeklinde konuştu.

Erbaş, Diyanet’in 94 yıllık bir tecrübesi olduğunu belirterek, din eğitimi, din hizmeti, hac organizasyonunda tecrübe paylaşımı konusunda ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Afganistan Hac ve Din İşleri Bakanı Faiz Muhammed Osmani ise kabulden dolayı Erbaş’a teşekkür ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının idari, hac ve eğitim alanlarında tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi.