Erdoğan-Dancila ortak basın toplantısı

2019'un ilk yarısında Rumen dönem başkanlığı ile AB ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul ve heyetlerarası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya'nın önümüzdeki yılbaşında AB dönem başkanlığını devralacağını belirterek, “Rumen dönem başkanlığı ile AB ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Ortak basın toplantısı öncesinde YÖK ve Romanya Milli Eğitim Bakanlığı ile yüksek öğretim alanında işbirliği mutabakat zaptı ve iki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı.

“Rumen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz”

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Rumen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz. Bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız bir karardır. İnanıyorum ki atacağımız adımlarla bunu başaracağız. Ticaret rakamlarında 2018 ilk 8 ayında geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 23'lük bir artış söz konusudur. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için çalışacağız” diye konuştu.

“NATO müttefikimiz Romanya'nın ittifak içinde ülkemizin terörle mücadele çabalarına verdiği desteğe müteşekkiriz” açıklamasında bulunan Erdoğan, Romanya'nın önümüzdeki yılbaşında başlayacak AB dönem başkanlığının ilişkiler açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Sayın Başbakanın AB dönem başkanlığını üstlenmeden hemen önce ülkemizi ziyaretinden özellikle memnuniyet duyuyorum. 2019'un ilk yarısında Rumen dönem başkanlığı ile AB ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz. Sayın Başbakan ile bu konuda atılabilecek adımları ele aldık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklemeye devam edeceğiz”

Romanya Başbakanı Dancila ise, görüşmelerin çok başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye ile Romanya arasında ticaret ilişkilerinin giderek arttığını kaydetti. 2017 yılında ticari ilişkilerin değerinin 5 milyar 100 milyon euro olduğunu kaydeden konuk Başbakan Dancila, “Bu yılın ilk aylarında önemli bir artış gerçekleşti. Devamlı yüksek bir potansiyel var. Bunu kullanmamız gerekir” dedi.

Türkiye ile Romanya'nın NATO müttefiki olduğuna dikkat çeken Dancila, “Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkısını takdirle karşılıyoruz. Göçmen konusunda çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye topraklarına yüksek sayıda göçmenlerin alınmasını takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.