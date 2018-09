Erdoğan-Talon ortak basın toplantısı

Her ülkeye, her yere, her türlü kılığa girerek sızıyor. Aynı şekilde Benin’e de girmiş vaziyetteler. Maarif Vakfı temsilcimiz geçen ay görevine başladı. Temennimiz o ki, FETÖ’nün ülkedeki bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum” dedi.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde karşılarken iki lider başbaşa görüştü.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ konusuna değinirken, Benin Cumhurbaşkanı Talon ise Türk firmalarını Benin’de ağırlamak istediklerini söyledi.

En uygun zamanda Benin’i ziyaret etmeyi arzu ettiğini belirten Erdoğan, bundan sonra da Benin ve Benin halkının yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Afrika Kıta’sının Türkiye için öneminden bahseden Erdoğan, Afrika’da bulunan 54 ülkenin tamamında büyükelçilik açılması için çaba harcadıklarının altını çizdi.

Yapılan görüşmelerde nelerin konuşulduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayindeki konumu ve buna yönelik işbirliğini görüşme fırsatı bulduklarının altını çizerek, “Aramızdaki ticaret hacmi istenilen seviyede değil. 2017 yılı itibariyle 115 milyon dolar gibi bir ticaret hacmine sahibiz. Hedef bunu çok daha iyi bir konuma taşıyalım. Zira aramızdaki nüfus hacmine baktığımızda 81 milyon Türkiye, 11 milyon da Benin nüfusu var, böyle bir nüfus potansiyeli, istiyoruz ki ticaret hacmini çok daha iyi konuma taşıyalım” diye konuştu.

“Benin’in geleceği olan genç nesillere katkı sunmaya devam edeceğiz”

İki ülkenin ihracat ve ithalat ürünlerinden bahseden Erdoğan, Türkiye ve Benin’in karşılıklı olarak büyükelçilikler açmasının ilişkilere ivme kazandırdığını kaydederek, “5 bin metrekarenin üzerindeki bir arsada kendi mimarimizle güzel bir büyükelçilik binasını inşa etmeyi hedefliyoruz. Proje çalışmaları için talimatı verdik. Kendilerine burada diplomatlar sitesinde verdiğimiz yerde Benin orada kendi büyükelçilik binasını yaparsa bu faaliyetlerimiz çok daha canlanacaktır. Tarım sektörünü işbirliğimizi geliştirebileceğimiz öncelikli bir alan olarak görüyorum. TİKA bu yıl Benin’de önemli bir sağlık merkezi projesini bitirdi. Başta mesleki eğitim olmak üzere TİKA’nın desteği devam edecektir. Türkiye bursları ile Benin’in geleceği olan genç nesillere katkı sunmaya devam edeceğiz. Türk özel sektörünü benin ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ediyoruz. Bunun olumlu yansımalarını da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının 2016 yılında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında özel sektörümüzün Benin’e ilgilisi artmıştır” şeklinde konuştu.

“Amerika’nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar”

FETÖ meselesini de konuk Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatı bulduklarını kaydeden Erdoğan, “Bu örgüt bir virüs. Her ülkeye, her yere, her türlü kılığa girerek sızıyor. Aynı şekilde Benin’e de girmiş vaziyetteler. Maarif Vakfı temsilcimiz geçen ay görevine başladı. Temennimiz o ki, FETÖ’nün ülkedeki bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum. Nasıl ki, Türkiye gibi bir ülkede askerimize, polisimize, yargımıza, devletin bütün kademelerine sızmışsa Benin’de de bunlar aynı şekilde buralara sızarlar. Sene 1999, sene 2018, Amerika kendisine 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini idare ediyor. Yılık charter schoollardan Amerika’nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bunun özellikle bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum. Bu örgütün arkasında nelerin, kimlerin olduğunun bilinmesi bakımından bunu önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’dan taleplerim oldu”

“Bu kısa bir ziyaret belki ama beraber geçirdiğimiz vaktin önemi çokça önemli değil, önemli olan konuşulan meselelerin derinliği” açıklamasında bulunan Benin Cumhurbaşkanı Talon, Türk halkına seslenerek, “Şunu söylemek isterim, Benin iki ülke arasındaki ilişkinin kalitesinden son derece memnundur. Benin bu büyük ülkenin, Türkiye’nin bir dostu olarak kendini görmektedir” dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin boyutundan çok ta memnun olduklarının söylenemeyeceğini belirten konuk Cumhurbaşkanı, “Benin kalkınmaya ihtiyacı olan bir ülke. Fakat şu açık ki, kalkınma yardımı bir ülkenin kalkınmasını sağlamak için yeterli değildir. Bir ülkenin kalkınmasını sağlayacak şey, ticaretin, endüstrinin, ekonomik faaliyetin canlılığıdır. Bu şekilde kalkınma gerçekleştirilebilir. Bu nedenle Türk firmalarının da kalitesini, ne kadar verimli çalıştıklarını bildiğimiz için, dünyanın her yerinde bunun örneklerini görüyoruz, biz Benin’de Türk firmalarını ağırlamak istiyoruz. Benin’de her şeyin inşa edilmesi lazım, uzmanlığa, bilgi birikime ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye’de Benin günü düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Talon, “Afrika ülkelerinin imajı çok iyi değil, yanlış görülüyor, risk anlamında yanlış değerlendiriliyor. Çok yüksek bir risk seviyesi varmış gibi görülüyor ama bu her zaman doğru değil. Şirket yöneticileri ile bu iletişimin doğru gerçekleşmesi lazım ki gerçek boyutuyla Afrika’nın belli ülkelerindeki riskleri görebilsinler” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk finans kuruluşları nezdinde de Benin için girişimde bulunması için ricada bulunduğunu kaydeden Talon, “Türk para biriminin, Türk lirasının üzerinde büyük bir baskı var, zor bir dönemden geçiyor, ancak bu dinamizmin sona ermesi için bir sebep değildir” şeklinde konuştu.

Dünyada bir tek taraflılık riski olduğunu, dünyanın dengeli olması gerektiğinin önemli olduğunu kaydeden Talon, “Bizim gibi küçük ülkelerin ihtiyaç duyduğu şey daha fazla ekonomik gücün ortaya çıktığı bir dünya. Küresel ekonomik yönelimin veya kararların paylaşımı şu şekilde ortaya çıkması gerekiyor; güç dengesinin küçükleri koruduğu bir dünya yapısı görmek istiyoruz. Erdoğan’dan bu yönde taleplerim oldu. Bu dengelin sağlanmasın için kendisinden bir ricam oldu dünya genelinde. Türkiye’nin kalkınmasının Afrika’ya etkisinin olmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye’nin çok ciddi bilgi birikimi var, Afrika’nın da bundan faydalanması lazım” ifadelerini kullandı.