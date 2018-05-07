Erdoğan-Vuçiç ortak basın toplantısı

Randevu talebinde bulundular, bu talebe kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz, partimize ayakları alışmış olur” dedi. Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin bütün gayretinin Balkanlar’da barışı hakim kılmak olduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanı ile önce baş başa, daha sonra da heyetler arası bir toplantı yaptı. İki lider Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına da katıldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde Sırbistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bölgenin refahına da katkıda bulunacak şekilde daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

“Hedef 5 milyar dolar”

Ulaştırma alanında, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma ve geliştirme alanında, polis eğitimi alanında, veterinerlik alanında, yenilenebilir enerji ve doğalgaz alanında, çevre alanında varılan anlaşmaların imzalanmasından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret hacmimizin ilk kez 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini aşmış olması sevindiricidir. Fakat 2018, temenni ediyorum ki 1 milyar doları 2 milyar dolara, hedef 5 milyar dolara çıkartmak” diye konuştu.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının yapıldığını kaydeden Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Sırbistan’ın ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi için tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Sırbistan’daki projelerine değindi. Terör örgütü FETÖ ile yapılan mücadeleye verdiği destekten ötürü Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e teşekkür eden Erdoğan, “Kendisine ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sırbistan’ın PKK ile mücadele konusunda verdiği destek için de ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Birilerinin ülkemizin Balkanlar’daki faaliyetleri ile Sırbistan, Bosna Hersek ile kurduğu güçlü ilişkilerden rahatsız olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin çabalarının kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların çabalarına, bölgeye dair heveslerine çok büyük darbe indirdiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’in basketbol ile yakından ilgilendiğini söyleyen Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın yapacağı mücadeleden bahsederek, “Sırp antrenör ve Sırp oyuncuların da katkısı ile takımımızın Avrupa Ligi kupasını ikinci kez kaldıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’yi iyi ağırlayacağız”

Türkiye’nin FETÖ terör örgütüne karşı verdiği mücadeleden bahseden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, demokratik yollarla seçilen bir hükümete karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydederek, “Sayın Cumhurbaşkanına karşı bu saldırı yapıldığı için bu saldırı kınadık” dedi.

Türkiye’nin Sırbistan’daki yatırımları nedeniyle Erdoğan’a teşekkür eden Vuçiç, bugün yapılan anlaşmalara değindi. Vuçiç, “TANAP projesi yakında tamamlanacak. Türk Akımı ile ilgili sizleri tebrik ediyorum. Bir şekilde biz bir şekilde gaz almamız gerekecek. Dolayısıyla her alanda çalışacağız” diye konuştu.

Mirsad Türkcan ve Hidayet Türkoğlu’nun salonda bulunduğunu belirten Vuçiç, “İki ülkelerin ilişkilerinin iyi olması için burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum” diyerek Fenerbahçe’yi iyi ağırlayacaklarını kaydetti.

“Türkler çok çalışkan insanlar, yaptıkları işi çok iyi yapıyorlar”

Bir soru üzerine Türk yatırımcıları Sırbistan’a davet eden Vuçiç, “Türkler çok çalışkan insanlar, yaptıkları işi çok iyi yapıyorlar” açıklamasında bulundu. Erdoğan’ın yaptığının dostluk sinyali olduğunun altını çizen Vuçiç, Erdoğan’ın bu çağrısının kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Vuçiç’in ardından konuşan Erdoğan, “Otoyol, bölünmüş yol ile ilgili görüşmeyi makamda ulaştırma bakanlarını bir araya getirmek suretiyle üzerinden geçtik. Dün de İstanbul’da yüklenici firma ile karşılıklı olarak imzaları attılar. Bu da bu işi ne denli sağlama aldığımızın ifadesidir. Temennimiz oradaki dostlarımızın huzuruna, rahatlığına katkıda bulunmaktır” dedi.

Bugün Türkiye’de inanılmaz karşılandığını belirten Vuçiç, “Türkiye Balkanlar’daki en büyük güç, en büyük ülke, en güçlü ülke. Sırbistan tırnak içinde küçük bir ülke olarak, Rusya’nın, AB’nin, Amerika’nın ve Çin’in ne dediği önemli. Fakat Türkiye burada, Balkanlar’da bu bizim için çok önemli” diye konuştu.

“Bütün gayretimiz bölgeye barışı hakim kılmak”

Türkiye’nin bölgedeki gayretinin sebebini açıklayan Erdoğan, “Bizim bütün gayretimiz bölgede barışı hakim kılmak. Çünkü dünya barışa hasret, bizler de Balkanlar’da barışın egemen olmasını ve bu barışın alt yapısını oluşturacak olan ne gerekiyorsa katkıda bulunmak, istihdam noktasında ciddi katkı sağlamak. Bununla ilgili neler yapabiliriz ki, şuanda konuştuğumuz bu alt yapı çalışmaları bunun en güzel örneğidir” dedi.

“Sırbistan ile gerekirse paket turizm noktasında planlamalara girelim” diyen Erdoğan, turizm konusunda da birlikte çalışmalar yapılmasına değindi.

“Bu bir virüstür, tam manasıyla temizlemek gerekiyor”

Batının Balkanlar’da Türkiye’nin duruşunu hazmedemediğini kaydeden Erdoğan, “Türkiye’nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Balkanlar’da bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin inşası için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz, bundan sonraki süreçte bunları yapmaya gayret göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

FETÖ konusuna da değinen Erdoğan, “FETÖ konusunda onların Sırbistan’daki okulları ile alakalı kararlı bir duruş sergilemeleri sebebiyle de değerli dostuma teşekkür ediyorum. Ama müşterek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bir virüstür, tam manasıyla temizlemek gerekiyor. Bu konuda da bir endişe taşımıyoruz” dedi.

Vuçiç ise, FETÖ konusunda, “Bu konuda gelecekte de aynı tutumu sergileyeceğiz. Demokratik şekilde seçilen insanları ve hükümete her zaman saygı duyacağız” açıklamasında bulundu.

“Partimize ayakları alışmış olur”

Diğer cumhurbaşkanı adayları ile bir televizyon programında tartışıp tartışmayacağı ve Muharrem İnce’nin görüşme talebinde bulunup bulunulmadığının sorulması üzerine Erdoğan, “Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Burada kabul olayı farklı bir olay. Şuanda bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular, bu talebe kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz, partimize ayakları alışmış olur” dedi.