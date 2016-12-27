Erdoğan’dan koalisyon güçlerine: “Verdikleri sözü tutmuyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ ile mücadele kapsamında hava desteği vermeyen koalisyon güçlerinin sözlerini tutmadıklarını belirterek, Türkiye’nin çıktığı yoldan geri dönmeyeceğini söyledi.

Türkiye’ye gelen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye’nin El Bab’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü operasyona koalisyon güçlerinin hava desteği vermemesini eleştirdi. Koalisyon güçlerinin sözlerini tutmadığının altını çizen Erdoğan, “Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil” dedi.



“Koalisyon güçleri verdikleri sözü tutmuyorlar”

Koalisyon güçlerinin Türkiye’ye El Bab operasyonu kapsamında hava desteği vermemesinin sorulması üzerine Erdoğan, “DEAŞ terör örgütünü biz El Bab’da kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri verdikleri sözü tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şuanda farklı konumdalar. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Yani Rakka’dan geliyormuş, gelmiyormuş, bütün bu olayların hepsi bir stratejidir, unutmayın stratejinin içinde taktikleri vardır, stratejinin gerekleri yapılır, taktikler değerlendirilir ve adımlar atılır. Koalisyon güçlerinin başında söyledikleri ‘DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz’ diyorlardı, hatta bizi DEAŞ’a destek vermekle suçluyorlardı, şimdi hepsi de ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere YPG-PYD, bunlara destek veriyorlar. Hepsinin tescilli olarak, fotoğrafları ile video kayıtları ile elimizde belgeleri var. Şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama artık geri dönemeyiz. Biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz. Yoksa Gaziantep’te 56 vatandaşım benim şehit olduğunda onun bedelini kim ödeyecek. Kilis’te 100’e yakın insan şehit olduğu zaman onun bedelini kim ödeyecek? O zaman ‘devlet nerede, hükümet nerede’ diyorlar. Bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Gaziantep’i, Hatay’ı, Şanlıurfa’yı, Kilis’i güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Şu anda El Bab’da güvenlik güçlerimiz ÖSO ile beraber mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Astana zirvesine terör örgütleri davet edilecek olursa buna sıcak bakmayız”

“Cenevre maalesef boş çıktı” diyerek Cenevre’de yapılan toplantılarda netice alınamadığını belirten Erdoğan “Sonunda Sayın Putin ile yaptığım görüşmede, Sayın Putin bize Astana’yı teklif etti, ’ona nasıl bakarsınız’ dedi. ’Bizim açımızdan bir sıkıntı yok’ dedik. Komşu ülkelerin katılımı ile yapılacak bir Astana zirvesi ama bu Astana zirvesine terör örgütleri davet edilecek olursa buna sıcak bakmayız. Bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor. Daha sonraki seviyede işin hakkı veriliyorsa, doğru yürüyorsa bunu yine liderler seviyesinde görüşmek suretiyle adımlar atılır ama bu liderler seviyesinde de kim katılacak bu da önemli. İlk adım dışişleri bakanları seviyesinde ve terör örgütleri kesinlikle buna katılmayacak ve bu görüşmeler başlayıp bunu eğer bir yere kavuşturabilirsek bu bizleri mutlu edecektir. İlk etapta ılımlı muhalifler gibi, İran, Rusya, Türkiye gibi olursa, katılması halinde Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin burada yer alması bizim temennimizdir. Onların burada bir emeği var, burada yaptıkları bir destek ve çalışma var” şeklinde konuştu.