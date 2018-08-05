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05 Ağustos 2018 14:02

Eriyen asfaltta yere yapışan köpeğin imdadına vatandaş koştu

Ankara’da yol kenarına dökülen asfalta giren köpek, güneş altında hareketsiz şekilde saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Eriyen asfaltta yere yapışan köpeğin imdadına vatandaş koştu

05 Ağustos 2018 14:02

Eriyen asfalt sonucu yere yapışan köpeğin yardımına koşan bir hayvansever, köpeği saatlerce mazotla yıkadı.


Olay, Ankara’da sabah saatlerinde meydana geldi. Arabasıyla seyir halinde olan Emre Dede, dağlık alandan geçerken bir köpeğin yol kenarında hareketsiz durduğunu gördü. Hemen arabasını sağa çeken Dede, arabadan inerek köpeğin yanına gitti. Dede, asfalta giren ve eriyen asfalt nedeniyle adeta yere yapışan köpeği görünce şok oldu. Dede o anları telefonuyla kayıt altına alarak, köpeği yapıştığı yerden kurtardı.


Emre Dede, “Şu hayvanın haline bir bakın. Burası mıcırlı bir yol. Buraya atık zifti dökmüşler, bu hayvan da oraya girmiş. Görüyorsunuz ağzı, gözü ve her tarafı zift olmuş ve yere yapışmış. Köpeği bir şekilde buradan alıp temizleyeceğiz” dedi.



Köpeği ziftten kurtulması için mazotla saatlerce yıkadı


Hayvansever Dede, güneşin altında saatlerce hareketsiz kalan ve her yeri asfalt olan köpeği evine götürdü. Evde köpeği kendi imkanlarıyla saatlerce mazotla yıkayan hayvansever, “Belediyeyi aradık, fakat bugün veteriner olmadığı için kendi imkanlarımızla köpeği mazotla yıkadık. Yaklaşık 2 saat uğraştık. Hala zift var ayaklarında. Tam anlamıyla çıkmadı” ifadelerini kullandı.


Dede, ayrıca köpeği sahiplendiğini belirterek, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.




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