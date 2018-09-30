Erkan Sözeri: “Bugün de oyunu yöneten bizdik”

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek ligde 7'de 7 yaptı. Maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Her maç olduğu gibi bu maçın da zor olacağını bekliyorduk. Özellikle bizim kadro kalitemiz itibariyle, rakiplerimiz analizlerini yapıyor ve biraz kapalı oynuyorlar. Dolayısıyla içerideki maçları biraz geç de olsa kazanıyoruz. Bizim artımız disiplinli ve sabırlı oynamak. Bugün de oyunu yöneten bizdik. Pozisyonlara da girdik. İlk yarı bir gol bulsak her şey farklı olabilirdi. Bu tarz maçlarda golü bulmak önemli. Oyuncularımı kutluyorum. 7'de 7 yaptık. Asla rehavete kapılmayacağız” ifadelerini kullandı.