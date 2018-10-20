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Erkan Sözeri: "İkinci yarı oyunun hakimi bizdik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İlk yarının çok verimli olduğu söylenemez ama ikinci yarı tamamen oyunun hakimi bizdik.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İlk yarının çok verimli olduğu söylenemez ama ikinci yarı tamamen oyunun hakimi bizdik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremeyince böyle bitti" dedi.


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sözeri, golsüz berabere biten Gençlerbirliği-Adanspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Gösterdikleri performans nedeniyle oyuncularını kutladığını belirten Sözeri, "Bugün, kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa sahada yaptılar. Tabii ki ilk yarının çok verimli olduğu söylenemez ama ikinci yarı tamamen oyunun hakimi bizdik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremeyince böyle bitti. Bu bizi hedefimizden saptırmayacak, moralimizi bozmayacak. Oyuncularım ne kadar terleri varsa o çimlere akıttılar. Bu yüzden oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.


Sözeri, yollarına devam edeceklerini ve kaybedilen 2 puanın telafisini yapacaklarını söyledi. Transfer konusuna ilişkin bir soru üzerine Sözeri, "Şu anda transfer konusunun çok yersiz ve saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Devre arası bakarız eksiğimiz, gediğimiz varsa yönetimle oturur konuşuruz. Hamleleri yapmamız gerekiyorsa yaparız ama şu anda öyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

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