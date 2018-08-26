Erkan Sözeri: "Sezon sonunu da lider tamamlamak istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig’in 3. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadeleden 5-0’lık farklı skorla galip ayrılan Gençlerbirliği averajla liderliğe yükseldi. Maç sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sözeri, “Maçı değerlendirmek ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Eskişehirspor çok köklü bir camia, sorunları ve sıkıntıları var. Bugün buraya genç takımla geldiler. Geçen hafta aldıkları beraberlik onları motive etmiş gözüktü. Biz golü bulana kadar zorlanacağımızı biliyorduk, ki öyle de oldu. Golü bulduktan sonra da biraz sıkıntıya düştük. Bu tür maçlar hep zor olmuştur. Bu anlamda kazandığımız için mutluyum. Eskişehirspor’da Türk futbolunun marka değerini yükselten bir kulüptür. İnşallah onlarda sorunlarını çözer. Kırmızı karttan sonra rakibin yapacağı pek bir şey kalmadı. Bize averaj lazımdı liderlik için. Oyuncularım da bu yüzden farkı artırdılar. 3’te 3 yaptık ve böyle devam etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Averajla lider olduk ve sezon sonunu da böyle tamamlamak istiyoruz"

Oyuncular arasındaki birlikteliğin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Sözeri, "Oyuncularım çok kaliteli. Skorlarda geldi. Averajla lider olduk ve sezon sonunu da böyle tamamlamak istiyoruz. Transfer yapmayı çok düşünmüyoruz. Biz kadro yapısı olarak hedefe kilitlenmiş durumdayız. İnsanlarda zaten bunu biliyor. Ben bugün 3 puan peşindeydim ama fark gelince liderlik geldi. Bunun bizde baskı oluşturması lazım. Oyuncularımın çoğunluğu şampiyonluklar yaşamış. Onun için bunun bize tam tersi öz güven depolaması lazım."