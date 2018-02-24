Erol Kolcu: “Ankaragücü taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum”

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta müsabakasında Gaziantepspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gaziantepspor Teknik Direktörü Erol Kolcu, “Güçlü bir takıma karşı oynadığımızın farkındaydık. Futbolcu arkadaşlarımız ilk yarı ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarının başında yediğimiz gol ve ardından gelen basit bir penaltı golü yedik. Arkasından oyuncularımız iyice motivasyon olarak çöktüler. Her zaman güçlü olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ankaragücü taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum”

Ankaragücü taraftarının Gaziantepspor’a göstermiş olduğu desteğe de değinen Kolcu, “Maçın en güzel olayı, Ankaragücü taraftarının Gaziantepspor’a, Gaziantep’teki bazı insanlardan çok daha fazla sahip çıktıklarını gördük. Onlara çok ama çok teşekkür ediyoruz. Şu anda futbolcu kardeşlerimiz içeride duygu seli yaşıyorlar ve hüngür hüngür ağlıyorlar” şeklinde konuştu.