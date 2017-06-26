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26 Haziran 2017 11:55

“Erozyon Dede”nin adı parka verilecek

Çankaya Belediyesi, “Erozyon Dede” olarak bilinen Hayrettin Karaca’nın adının verileceği parkın yapımına Ramazan Bayramı’nın ardından başlıyor.

“Erozyon Dede”nin adı parka verilecek

26 Haziran 2017 11:55

7 bin metrekarelik park, 100 günde tamamlanacak.


Yaşamını doğaya ve doğal hayatı korumaya adayarak yıllardır bu konuda halkı bilgilendiren ve “Erozyon Dede” olarak tanınan Hayrettin Karaca’nın adı Çankaya’da yaşatılacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yaşamını erozyon ve çölleşmeyle mücadeleye adayarak halkı bilinçlendiren, bu ülkenin geleceği için büyük çaba sarfeden Hayrettin Karaca’nın adını ilçemizdeki bir parka vermek bizim için onurdur” diyerek, parkın Yaşamkent Mahallesi’nde olacağını belirtti.


Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfının (TEMA) Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adını yaşatacak parkta koşu yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, süs havuzu ve kamelyalar bulunacak. Bölgeye 5 bin metrekare yeşil alan kazandıracak park, Yaşamkent Mahallesi 3239. ile 3226. sokakların kesişiminde yer alacak. 100 günde tamamlanması öngörülen parkın eylül sonuna bitirilmesi hedefleniyor.




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