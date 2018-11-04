Ertuğrul Sağlam: “Sıkıntılı süreç sezon sonuna kadar sürebilir”

Kayserispor'un menfaati ve geleceği için sabretmek zorundayız. Belki de bu sezon sonuna kadar devam edecek” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, “Geçen haftaki Sivas galibiyeti bizim 4-5 haftalık kazanamama serimizi bitirmişti. Bu maçı da kazanıp artık yavaş yavaş yukarı sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyorduk. Maalesef kalemize gelen ilk topun gol olması ve sonrasında da defansif hatadan başlayan pozisyonda 2-0 olmasıyla da istediğimiz birçok şeyi yapamadık ilk devrenin sonuna kadar. Baskı kurar gibi göründük ama pozisyon da üretemedik” ifadelerini kullandı.

Rakibin en iyi yaptığı işlerden birinin kontratak olduğunu vurgulayan Sağlam, “Kontratak pozisyonu verip de farkın artmasına sebebiyet vermemeniz gerekir. Oynamaya çalıştık. Daha sonra skoru 2-1'e getirdik fakat bu skoru biraz daha taşıyabilseydik, farklı hamleler de yapmayı düşünüyorduk. 3-1'den sonra bir de kırmızı kart eklenince oyun orada bitti” diye konuştu.

Takımın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin belki de sezon sonuna kadar sürebileceğini belirten Sağlam, şunları söyledi:

“Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum. İçeride birçok sıkıntı bizi zor duruma soktu. Farklı hamleler yapmamız gerekiyor şu anda ama oyuncu sayımız buna izin vermiyor. Bu bir antrenör için sıkıntılı bir durum. Kayserispor'un menfaati ve geleceği için sabretmek zorundayız. Sıkıntıları da halledebileceğimiz kadar halletmeye çalışacağız. Belki de bu sezon sonuna kadar devam edecek. Farklı şeyler söylemeyeyim çünkü söylememem gerekiyor. Galatasaray maçı için toparlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor.”