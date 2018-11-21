Ertürk, haber kameramanlarını yalnız bırakmadı

Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreninde haber kameramanlarını yalnız bırakmadı. Başkan Ertürk, törende ödüle layık görülen kameramanlara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türk İşBaşkanı Ergün Atalay, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Ödülünü Ertürk'ten aldı

Başkan Ertürk,"Yüksek Gerilimde Ekmek Mücadelesi" haberiyle" Türk-İş Emek Ödülü"ne layık görülen Özkan Bilgin'e, ödülünü takdim etti.

Sizler gözümüzsünüz

Başkan Ertürk, ülkemiz ve dünya için çok önemli bir görev icra eden haber kameramanlarının bu anlamla gecesinde yanlarında olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Haber kameramanlarının kamuoyunun gözü olduğunu ve onların gözünden çekilen görüntülerin tarihe tanıklık ettiğini ifade eden Ertürk, “Zor koşullar altında bile yüksek özveri ve emekle görevini yerine getiriyorsunuz. Mesai saatlerine sığmayan çalışmalara imza atıyorsunuz. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın her köşesinde yaşanan gelişmelere sizlerin görüntüleri sayesinde tanıklık ediyoruz. Yine 15 Temmuz hain darbe girişimin bastırılması sırasında milletimizin verdiği destansı mücadeleyi sizlerin objektiflerinden izledik. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevi uğruna çalışırken hayatını kaybeden tüm meslektaşlarınıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.