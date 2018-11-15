Ertürk'ten köylere ziyaret

Ziyaret ettiği evlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını götüren Ertürk, vatandaşların ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgileniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelindeki köylere yaptığı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Ertürk, son olarak İnceğiz, Yayalar, İçören ve Ucarı köylerini ziyaret etti. Başkan Ertürk'e ziyaretleri sırasında eşi Meral Ertürk de eşlik ediyor. Ertürk, ziyaret ettiği köylerde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine konuk olan Ertürk, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana 15 yıldır aralıksız olarak ilçedeki köyler başta olmak üzere tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşla buluştuğunu söyledi. Başkan Ertürk, "Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve gösterdiği istikamet doğrultusunda halkımızın mutluluğu ve refahı için elimizden gelen ne varsa tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Onları asla yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.