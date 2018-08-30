Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 10:58

Eryaman stadı için geri sayım başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yapımı devam eden Eryaman Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

Eryaman stadı için geri sayım başladı

30 Ağustos 2018 10:58


Başkan Tuna ile stadyum inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kasapoğlu, stadyumun biran önce bitirilmesi için bakanlığın her türlü desteği vereceğini söyledi. İnşaat firmasının yetkililerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, "Gerekirse 24 saat değil 25 saat mesai harcayalım. Bu stadı Eylül ayı sonuna kadar Ankara futboluna kazandıralım" dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da Ankara takımlarına nefes aldıracak bu projeyi sonuna kadar desteklediklerinin altını çizerek, "Bu stadın bir an önce bitmesini çok istiyoruz. Üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.



Bakanlık denetleyecek


Bakan Kasapoğlu, stadın tamamlanması sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, "Her gün olmasa da sık sık buraya gelerek süreci takip edeceğim. En acil konumuz bu. Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm imkanları burası için seferber olacak. Buraya bir ofis kurarak, çalışmaları anbean izleyeceğiz" diye konuştu. Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yıkımına başlanmasıyla birlikte, Ankaragücü ve Gençlerbirliği taraftarlarının bitmesini sabırsızlıkla beklediği Eryaman Stadı’nın 18 bin izleyici kapasitesi ise 22 bine çıkarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç