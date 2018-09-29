Erzurum, kurtuluşunun 100. yılında Başkent'e geliyor

yılında; tarihi eserlerini, kış turizmini, sağlık turizmi sosyal ve kültürel faaliyetlerini Başkentlilere anlatmak için gün sayıyor.

Bu yıl Ankara'da 6.'sı düzenlenecek (11-14 Ekim) Erzurum Tanıtım Günleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Dernekler Federasyonunun yüklenici organizasyonun da, ESAV Vakfı, Ankara ERVAK'ın destekleriyle yapılacak. 11 - 14 Ekim 2018 tarihleri arasında, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek etkinlikte; AKM'nin müze bölümü, Erzurum'un meşhur Rüstem Paşa Çarşısı Bedesteni (Taşhan) haline dönüştürülecek.

Özellikle dünyada eşine ender rastlanan, stres giderici bir cevher olan Oltu taşı, opal taşı gibi değerli taşlardan yapılan takıların bulunduğu meşhur çarşı, AKM'de sanatkârların ve zanaatkârların uygulamalarına ev sahipliği yapacak.

Ankara'da 500 bine yakın nüfusu ile Erzurum'un kadim kökleri, Cumhuriyetin kuruluş zemini, sosyokültürel ve tarihi konumu, etkinlik süresince tüm siyasilerin ve bürokrasinin akınına uğrayacak. Başta eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ olmak üzere Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve tüm kurum ile kuruluşlar, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Ankara'daki sivil toplum kuruluşları etkinlik için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Taşhan canlandırılacak

Erzurum'un meşhur Tahan'ının zanaatkârları, günümüzde ünü Türkiye sınırlarını aşmış ve ileride antika özelliğini kazanacak nadide Oltu taşını, Ankara'da işleyecek.

Erzurum lezzetleri Ankara'da

Zengin mutfak kültüründe; Erzurum'un simgelerinden biri olan, kırmızı et dönerin odun ateşinde koyun eti ve özel karışımla hazırlanıp yatay olarak ateşte pişirildiği “Cağ Kebabı” ve ‘' kadayıf dolması'' ile misafirlerine lezzet şöleni yaşatacak.

Ulusal kabul gören sanatçıları, yerelde çok sevilen ve tanınan sanatçı, halk aşıkları, Erzurum Bar ekibi, seyirlik oyunları AKM de tüm Ankaralılara ve Erzurumlulara dört gün boyunca Erzurum' un kadim kültürünü yaşatacak.