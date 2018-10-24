Eş cinayetine "aldatma" indirimi

Ankara'da kendisini aldattığı gerekçesiyle 15 yıllık eşini silah ve bıçakla öldüren, sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi de yaralayan sanığa mahkeme "haksız tahrik" indirimi yaptı. Mahkeme, sanığa eşini öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 20 yıl hapse indirirken, yaralama suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına göre, inşaat işçisi İhsan Çaçan (43), 4 çocuğunun annesi Pınar Çaçan'ın (35) kendisini aldattığından şüphelendi. Evde oturdukları sırada eşine bu şüphesini soran Çaçan, uzaktan akrabaları Mehmet Çınar'ın (36) evlerine geldiğini ve eşiyle görüştüğünü öğrendi. Bunun üzerine Çaçan, silahını yanına alarak Çınar'ın çalıştığı inşaata gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Çaçan, Çınar'ı silahıyla vurdu. Yaralanan Çınar, can havliyle inşaattan kaçarak Çaçan'ın elinden sağ kurtuldu. Çaçan, Çınar'ı yaralamasının ardından Pursaklar'daki evine gitti. Kapıyı açan oğlu A.Ç.'yi odasına bırakan Çaçan, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kocasının belinden düşen silahı gören Pınar Çaçan, banyoya giderek kendini kilitlemeye çalıştı. Eşinin peşinden banyoya giden İhsan Çaçan, inşaatta kullandığı bıçakla eşine saldırdı. Çaçan, daha sonra bıçak darbeleriyle yere düşen karısına kurşun yağdırdı. 6 kurşun ve 3 bıçak yarasıyla hastaneye kaldırılan Pınar Çaçan hayatını kaybetti.

"1 yıldan bu yana eşimin başkaları ile telefonla görüştüğünü gördüm"

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, Çaçan'ın "eşini kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Çaçan, "Yaklaşık 1 yıldan bu yana eşimin başkaları ile telefonla görüştüğünü, bu durumu benim tarafımdan fark edildiğini öğrenince eşimin görüşme detaylarını sildiğini gördüm. Kendisinin beni aldattığından kuşkulandım. Başlangıçta telefonla kiminle görüştüğünü bilmiyordum. Plakasını hatırlamadığım bir aracı evimin önünde park halinde görmüştüm. Daha sonra bu aracı Mehmet Çınar'ın kullandığını görünce kendisinden şüphelendim" dedi.

14 Mayıs 2017 akşamı eşiyle ilk kez bu konuda görüştüğünü anlatan Çaçan, "Görüşme sırasında Mehmet Çınar'ın iki sefer benim evde olmadığım esnada evime geldiğini eşimden öğrendim. Ben de bunun etkisinde kalarak dışarı çıktım ve bu durumu kaldıramayacağımı kendi kendime söyledim. Mehmet Çınar ile görüşmeye karar verdim ve 15 Mayıs 2017'de çalıştığı inşaata gittim. Üzerimdeki tabancayı çıkarttım ve Mehmet'e doğrultarak ateş ettim" diye konuştu.

Çaçan, daha sonra evine gittiğini, kapıyı oğlunun açtığını belirterek şunları anlattı:

"Eve geldiğimi fark eden eşim 'niye çalışmaya gitmedin?' deyince ben de inşaatta su olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana 'Sen çocuklarını düşünmüyorsun, çalışmıyorsun, sen erkek misin, bütün akrabalarının, eş ve dostlarının 6-7 dairesi var, sen çalışmıyorsun' deyince ben de sinirlendim. Bu sırada belimden yere düşen silahı görünce banyoya gidip kapıyı kapatmaya çalıştı. Eşimin peşinden banyoya gittim. Üzerimde bulunan bıçakla birkaç sefer sırt bölgesine vurdum, sonra silahla ateş ettim."

"Tahrik altında yaptım, pişmanım"

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Çaçan ve avukatı ile müşteki avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son sözü sorulan Çaçan, "Allah kimseye böyle bir şeyi göstermesin. Tahrik altında yaptım, pişmanım" dedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çaçan'a "eşi kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, suçun haksız tahrik altında gerçekleşmesi gerekçesiyle cezada indirime giderek müebbeti 20 yıl hapse çevirdi. Çaçan'a "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi.