Esenboğa Havalimanında 205 bin 704 adet kaçak dişçilik malzemesi ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ticaret Bakanlığı Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına yapılan Türkiye'ye kaçak yollardan çok sayıda dişçilik malzemesi getirileceği ihbarı üzerine hareket geçti.

Elde edilen bilgileri Varış Öncesi Yolcu Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemlerinde analiz eden ekiplerce şüpheli kişiler belirlenirken, bu şahıslar Moskova'dan Esenboğa Havalimanı'na gelmelerinin ardından takibe alındı.

Muhafaza ekiplerince takibe alınan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 3 şahsın beraberindeki 12 valizde yapılan-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Açılan valizlerde, yurda kaçak olarak sokulmak istenilen aralarında implant, dolgu ve kaplama malzemelerinin de bulunduğu toplam 205 bin 704 adet dişçilik malzemeleri ele geçirildi.

Gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 500 bin Türk lirası olduğu belirlenen eşyalara el konuldu.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen dişçilik malzemelerinin üretim, paketleme ve taşıma işlemlerinin steril olmadığı görülürken, malzemelerin üretiminde kullanılan ürünlerin standart dışı olduğu, kullanılması halinde insan sağlığını tehlikeye sokabileceği tespit edildi.

Dişçilik malzemelerini yurda kaçak olarak sokmaya çalışan şahıslar ve olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.